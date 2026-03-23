Copa do Brasil Feminina 2026: tudo sobre o torneio

O sorteio da Copa do Brasil Feminina será realizada nesta segunda (23), às 14h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. O momento definirá os confrontos da fase preliminar, com início previsto para 22 de abril, e da primeira fase tem data-base marcada para o dia 29.

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Nesta temporada, a competição aumentou para 66 participantes, reunindo clubes das três divisões nacionais, com aumento no número de jogos (de 64 para 72), assim como o número de datas (de oito para 11).

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Origem

A Copa do Brasil Feminina é organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no formato eliminatório, assim como a edição masculino. Criada em 2007, foi a primeira disputa oficial de clubes do futebol feminino no país em nível nacional e foi realizado de forma contínua até 2016, retornando em 2025 após um intervalo de oito anos.

Entre 2007 e 2016, o torneio foi disputado com 32 clubes e serviu também como classificatório para a Libertadores Feminina. O formato incluía confrontos de ida e volta e fases iniciais com participação de clubes de menor expressão nacional, que podiam avançar ao longo do chaveamento.

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A competição teve como campeões clubes como o Santos, o São José, o Ferroviária, o Kindermann, o Duque de Caxias, o Foz Cataratas, o Audax e o Saad. O Santos e o São José foram os maiores vencedores, com dois títulos cada.

Suspensão e mudanças no calendário

A partir de 2017, a competição foi retirada do calendário pela CBF. A decisão ocorreu após mudanças estruturais no futebol feminino nacional, com a ampliação do Campeonato Brasileiro Feminino e a criação de divisões com sistema de acesso e descenso, como as séries A2 e A3.

Retorno e novo formato

A competição foi retomada em 2025 com mudanças no formato e ampliação do número de participantes. A disputa passou a contar com 64 clubes na primeira edição do retorno, número ampliado para 66, reunindo equipes das três divisões nacionais.

O torneio mantém o sistema eliminatório e estabelece entrada progressiva dos clubes conforme a divisão. Equipes da Série A3 iniciam na primeira fase, clubes da Série A2 entram na segunda fase e os da Série A1 participam a partir da terceira fase. A partir das quartas de final, os confrontos passam a ser disputados em jogos de ida e volta. As fases são definidas por sorteio. O campeão garante vaga na Supercopa Feminina.

Todos os campeões

Saad

Santos (duas conquistas)

Duque de Caxias

Foz Cataratas

São José (duas conquistas)

Ferroviária

Kindermann

Audax

Palmeiras

Após o retorno em 2025, o Palmeiras conquistou o título ao vencer a Ferroviária na decisão.

Clubes das séries A1, A2 e A3

Série A1: Palmeiras, Cruzeiro, Flamengo, Santos, Internacional, Fluminense, Ferroviária, São Paulo, Bahia, Bragantino, Corinthians, Juventude, Botafogo, Mixto-MT, Grêmio, Atlético-MG, Vitória e América-MG.

Série A2: Instituto 3B, Sport, Minas Brasília, Ação-MT, Taubaté, Itacoatiara, Vasco, Paysandu, Rio Negro-RR, Atlético-PI, Vila Nova, Itabirito, Doce Mel, Pérolas Negras, União Desportiva Alagoana (UDA) e Ceará.

Série A3: Itapuense-RO, Rolim de Moura-RO, Penarol-AM, Galvez-AC, Pantanal-MS, CRESSPOM-DF, Planalto-GO, Várzea Grande-MT, Araguari-MG, São José-SP, Heips-RJ, Realidade Jovem-SP, GE Mauaense-SP, Coritiba, Criciúma, Brasil de Farroupilha-RS, Portuguesa-AP, Ypiranga-AP, Tiradentes-PA, São Raimundo-RR, Liga São João-PI, Paraíso-TO, Sampaio Corrêa, Remo, Ipojuca-PE, Mixto-PB, União-RN, R4-CE, Atlético-BA, Prosperidade-ES, Guarani de Paripueira-AL e Juventude-SE.