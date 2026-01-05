Gabigol cita Marta e Cristiane e se coloca à disposição do futebol feminino do Santos
Atacante falou sobre a modalidade durante coletiva nesta segunda-feira (5)
Durante a coletiva de apresentação no Santos nesta segunda-feira (5), o atacante Gabigol voltou a deixar claro que o futebol feminino ocupa um espaço importante em sua trajetória e nos planos para o futuro. Ao falar sobre o tema, o novo reforço santista ressaltou que o interesse não é recente e tem relação direta com a história do clube na modalidade.
— Ainda não deu tempo de conversar sobre isso, mas todos sabem que eu gosto muito. Ontem mesmo eu falei com a Byanca Brasil (jogadora do Cruzeiro), a gente conversou... Então, com certeza, sempre fez parte da minha vontade poder ajudar o futebol feminino de alguma forma. Ontem teve esse anúncio (da Eudimilla, recém-contratada pelo Santos) Santos sempre foi muito forte no futebol, teve Marta, Cristiane, então eu sempre pude conviver com isso aqui na Vila, vim ver os jogos e agora não será diferente. A primeira chance que eu tiver de ir a um treino, ir a um jogo… E se o presidente precisar de mim para alguma coisa, ele sabe que pode contar comigo — afirmou Gabriel Barbosa.
A fala de Gabigol reforça um posicionamento que ele já manifestou em outros momentos da carreira. Não é a primeira vez que o atacante demonstra proximidade e interesse pelo futebol feminino. Em sua passagem recente pelo Cruzeiro, ele acompanhou de perto a campanha inédita do vice-campeonato do Brasileirão Feminino de 2025, marcando presença em jogos decisivos e mantendo contato frequente com as atletas.
Gabigol e o futebol feminino
Em agosto, por exemplo, Gabigol esteve na Arena Independência para assistir à vitória das Cabulosas sobre o Red Bull Bragantino, que garantiu a classificação histórica do Cruzeiro à semifinal do Campeonato Brasileiro. Mesmo com compromissos pelo time masculino, o atacante fez questão de acompanhar o jogo presencialmente, horas antes de um treino da equipe profissional.
Em entrevista à Rede Globo, na época, Gabigol chegou a afirmar que vê no futebol feminino uma possibilidade de atuação após encerrar a carreira como jogador.
— Desde o Santos, sempre acompanhei, sempre estive perto das meninas lá no Santos. Depois, no Flamengo também foi assim. Agora não seria diferente. Converso muito com elas, a gente troca bastante ideia. Todo mundo sabe que tenho vontade, algum dia, de trabalhar no futebol feminino, mas ainda está cedo — disse.
A proximidade foi além da arquibancada. Antes do duelo contra o Bragantino, Gabigol revelou ter conversado com Byanca Brasil e dado dicas à atacante cruzeirense. Os dois, inclusive, cultivaram uma relação de respeito e admiração mútuos durante a passagem do jogador no Cruzeiro.
