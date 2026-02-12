Santos amplia patrocínio de grupo francês no time feminino

O Santos confirmou a renovação do contrato de patrocínio exclusivo com o grupo francês Arkema para o futebol feminino do clube. O vínculo vale, agora, para a temporada 2026, e o acordo mantém a companhia como a dona da logomarca na omoplata do uniforme das Sereias da Vila. Só que a parceria passa a contemplar também as categorias de base: as Sereinhas da Vila. No caso, como patrocinador exclusivo.

Pelo novo contrato, a empresa seguirá com sua marca nos uniformes oficiais de jogo, treino e viagem das equipes feminina e de base ao longo da temporada. A parceria teve início em fevereiro de 2025, marcando o primeiro patrocínio da empresa a um time feminino no Brasil, e desde então inclui ações sociais e ambientais em Santos.

- Ter uma grande empresa como a Arkema como patrocinadora exclusiva para as Sereias da Vila é fundamental para o desenvolvimento do futebol feminino, não apenas do Santos, mas no país - afirmou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Do lado da patrocinadora, Thierry Parmentier, vice-presidente executivo de recursos humanos e comunicação corporativa da empresa, também celebrou o acordo.

- Estamos muito satisfeitos em renovar nossa parceria com as Sereias da Vila e iniciar uma nova jornada com as Sereinhas. A colaboração entre a Arkema e o Santos reflete exatamente a nossa visão: unir o esporte a um impacto positivo para a comunidade - destacou o dirigente. E ele concluiu:

- Acreditamos fortemente no poder transformador do futebol feminino, que é uma força de inclusão, inspiração e desenvolvimento social, além de uma importante plataforma para promover atitudes mais responsáveis em relação ao meio ambiente.

A Arkema tem como ramo de atuação especialidades químicas com foco em soluções sustentáveis para diversos setores, incluindo tintas, revestimentos, polímeros de alto desempenho e adesivos. Fora do país, a empresa também patrocina a liga feminina francesa.