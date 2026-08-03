Emily Lima critica arbitragem de Flamengo x Corinthians no Brasileirão Feminino Corinthians reassumiu a liderança do Brasileirão após vitória sobre o Flamengo

O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta segunda-feira (3), no estádio Luso-Brasileiro, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, e reassumiu a liderança da competição. Apesar do resultado positivo, a técnica Emily Lima deixou o gramado insatisfeita com a atuação da arbitragem e criticou os critérios adotados durante a partida, principalmente no lance que culminou na expulsão da zagueira Day Rodríguez no segundo tempo.

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Na zona mista após o confronto, a treinadora afirmou que a árbitra não manteve o mesmo critério disciplinar ao longo da partida e contestou o segundo cartão amarelo aplicado à jogadora do Corinthians.

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— Eu acho que ela não soube utilizar bem os critérios dela porque os três primeiros lances do Flamengo, duas faltas na Jhon e uma na Zanotti, ela não usou o mesmo critério de amarelar. Aí a gente aceitaria o da Day, mesmo sendo com menos intensidade a falta. Mas a falta da expulsão nem existiu. Isso é que matou a gente. Ela nem existiu — disse Emily.

Emily ressaltou que prefere direcionar o foco para o desempenho da equipe, mas afirmou que decisões da arbitragem podem comprometer o trabalho desenvolvido ao longo da temporada.

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— Eu não gosto de falar de arbitragem. Acho que tenho que olhar muito para a nossa equipe, ajustar a nossa equipe e pensar nas nossas atletas. Mas, às vezes, eles vêm direcionados a alguma coisa. Não sei se a Débora veio direcionada a alguma coisa. Foi o primeiro jogo dela, se eu não me engano, no retorno da geladeira, e eu não acho que foi um bom jogo de retorno dela. Sorte que a gente sai com os três pontos e não foi prejudicado por isso devido à forma como a gente defendeu e jogou com espírito de equipe. Mas uma decisão mal tomada da arbitragem pode prejudicar todo um trabalho que a gente vem fazendo. É respeitar as atletas, a instituição e um trabalho — afirmou.

Técnica também defende VAR desde o início do Brasileirão Feminino

Além das críticas à arbitragem, Emily Lima voltou a defender a implementação do árbitro de vídeo em todas as fases do Brasileirão Feminino. Para a treinadora, a competição já reúne condições para contar com a tecnologia desde o início, evitando lances polêmicos que possam influenciar diretamente os resultados.

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— Eu acho que não nessa fase. Eu acho que o Campeonato Brasileiro já cabe um VAR. A gente fala muito em profissionalizar o futebol feminino e na evolução da modalidade. O VAR já cabe no Campeonato Brasileiro. A gente não pode esperar uma outra fase porque pode ser prejudicado em situações em que não existia o VAR dentro da mesma competição. Eu acho que o VAR tem que existir já em todas as competições do futebol feminino — completou a técnica.

Autora do gol da vitória, Jhonson também criticou a arbitragem

Após o jogo, a atacante Jhonson, autora do gol que garantiu os três pontos ao Corinthians, também comentou a atuação da arbitragem. A jogadora afirmou que sofreu com a forte marcação durante a reta final da partida e avaliou que os critérios adotados prejudicaram os dois lados do confronto.

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— Não, pesou muito. Tá louco, apanhei muito ali, mas faz parte do jogo. Tava ruim para o nosso lado, também tava ruim para o lado delas, a arbitragem, mas é isso — disse a atacante.

Questionada sobre um lance envolvendo a lateral Monalisa, do Flamengo, Jhonson opinou que a adversária poderia ter recebido o segundo cartão amarelo após cometer uma falta para impedir um ataque corintiano. Apesar da reclamação, a atacante tratou o episódio como uma situação normal da partida.

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— Era. Ela puxou minha camiseta, mas faz parte do jogo. Elas precisavam fazer o gol, eu também queria fazer mais gols e é isso, é de jogo — finalizou.

Flamengo e Corinthians se enfrentaram pela 14° rodada do Brasileirão Feminino (Foto: Igor Reis/Lance!)

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