Michele Kang acerta compra do Lyon e pode assumir controle total do clube francês Empresária sul-coreana pretende injetar 71 milhões de euros

O Lyon anunciou nesta terça-feira (23) que chegou a um acordo para a venda do controle do clube à empresária sul-coreana-americana Michele Kang. A negociação prevê a aquisição de 87,8% do capital da Eagle Football Group, empresa controladora do Lyon, atualmente ligada ao empresário John Textor.

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Agora, Michele Kang já é proprietária do Washington Spirit, dos Estados Unidos, da OL Lyonnes, equipe feminina do Lyon, e do London City Lionesses, da Inglaterra. Os três clubes integram a estrutura da Kynisca Sports International, grupo criado pela empresária para investir exclusivamente no futebol feminino.

De acordo com o comunicado oficial, Kang se comprometeu a assumir as dívidas junto aos principais credores da Eagle Bidco e, caso a operação seja concluída, se tornará a única acionista controladora do clube francês. Além disso, a investidora pretende injetar até 71 milhões de euros no grupo, sendo 31 milhões de euros imediatamente após a conclusão da transação.

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A operação ainda depende da aprovação da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG), órgão responsável pela fiscalização financeira dos clubes franceses. Nos próximos dias, Michele Kang será ouvida pela entidade, que também avaliará a permanência administrativa do Lyon na Ligue 1.

Os principais credores do clube concordaram em oferecer facilidades financeiras pelos próximos 18 meses, demonstrando apoio ao projeto liderado pela empresária. Caso a compra seja confirmada, o Lyon deixará o grupo Eagle Football e voltará a operar sob a marca OL Groupe, mantendo suas ações negociadas na bolsa de valores.

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Michele Kang seguirá na presidência do clube, enquanto Michael Gerlinger permanecerá como diretor-geral. Em nota, a investidora afirmou que pretende recolocar o Lyon entre os protagonistas do futebol europeu.

— É com grande senso de responsabilidade e enorme honra que participo deste processo de retomada do Olympique Lyonnais. Vamos continuar trabalhando para fazer do clube novamente uma das referências do futebol europeu — declarou Kang.

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