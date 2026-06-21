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Passeio gratuito em Bangu resgata história de pioneiras do futebol feminino

Projeto Rolé Carioca percorre locais históricos do bairro e relembra trajetória de atletas que desafiaram a proibição da modalidade

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
21/06/2026 09:40
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Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)
Rolé Carioca em Bangu. (Reprodução/internet)

Em um momento em que o Brasil se prepara para receber a Copa do Mundo Feminina de 2027, um projeto cultural no Rio de Janeiro busca jogar luz sobre personagens que ajudaram a construir a história da modalidade muito antes do reconhecimento atual. No próximo dia 28 de junho, o passeio "Futebol e Memória: Bangu", promovido pelo Rolé Carioca, vai resgatar a trajetória de mulheres que defenderam o clube da Zona Oeste em um período marcado por restrições e preconceitos contra a prática do futebol feminino.

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    • O roteiro percorre marcos importantes da origem do futebol brasileiro, como a antiga Fábrica Bangu, a estação ferroviária do bairro e o Estádio Moça Bonita, e a edição deste ano também dedicará espaço à história de Rose e Elzinha. As duas atletas vestiram a camisa alvirrubra no fim da década de 1970 e início dos anos 1980, período que sucedeu o fim da proibição do futebol feminino no país.

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    Estádio Moça Bonita
    Estádio Moça Bonita (Foto: Reprodução)

    Entre 1941 e 1979, mulheres foram impedidas oficialmente de praticar futebol no Brasil. Ao incluir a trajetória dessas jogadoras em um passeio voltado à memória esportiva, o projeto propõe ampliar a compreensão sobre a formação do futebol nacional, tradicionalmente contada a partir de personagens e feitos masculinos.

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    Bangu é considerado um dos berços do futebol no país e tem sua origem ligada ao escocês Thomas Donohoe, operário que organizou partidas entre trabalhadores da fábrica instalada no bairro ainda no século XIX. O clube também ficou marcado por abrir espaço para atletas negros em um período de forte exclusão racial no esporte.

    A proposta do passeio é conectar essas diferentes histórias para mostrar como o futebol foi moldado por trabalhadores, moradores dos subúrbios e mulheres que desafiaram barreiras para ocupar espaço dentro e fora dos gramados. A atividade será realizada no dia 28 de junho, com saída às 10h, no Bangu Shopping. A participação é gratuita.

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    ➡️ Byanca Brasil se declara ao Cruzeiro: 'Clube mais especial da minha vida'

    Rolé Carioca – Futebol e Memória: Bangu

    • 📅 28 de junho
    • 🕙 10h
    • 📍 Ponto de encontro: Bangu Shopping
    • 🎟️ Gratuito
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