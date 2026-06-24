Projeção no Cristo Redentor celebra Copa do Mundo Feminina no Brasil Cartão-postal do Rio de Janeiro recebeu projeção especial da Fifa para marcar a contagem regressiva de um ano para o início da Copa do Mundo Feminina de 2027, a primeira realizada na América do Sul

A contagem regressiva para a Copa do Mundo Feminina de 2027 entrou oficialmente em sua reta final. Nesta quarta-feira, a marca de um ano para o início da competição foi celebrada em diversas regiões do Brasil, que se prepara para receber pela primeira vez o principal torneio do futebol feminino.

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As comemorações ocorreram nas oito cidades-sede da competição — Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo — e incluíram ações culturais, atividades com comunidades locais e a inauguração de murais urbanos em homenagem ao torneio. Na véspera da data simbólica, o Cristo Redentor, um dos principais cartões-postais do país, foi iluminado com a identidade visual da Copa e uma mensagem marcando a chegada da contagem regressiva de 365 dias.

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Em Brasília, uma das ações promovidas foi a exibição de um documentário sobre as pioneiras da modalidade para crianças da rede pública, conectando a história da seleção feminina às novas gerações que acompanharão o Mundial em casa. Diretora de futebol da FIFA, Jill Ellis destacou a expectativa da entidade para a competição.

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— Hoje marca um ano para o início da primeira Copa do Mundo Feminina realizada na América do Sul. Em apenas 12 meses, os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil enquanto realizamos a maior Copa do Mundo Feminina da história — afirmou.

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A diretora executiva de Legado e Relações Institucionais da FIFA para a Copa de 2027, Aline Pellegrino, ressaltou a dimensão do evento, que contará com 64 partidas distribuídas pelas oito cidades-sede brasileiras.

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— Será um evento de altíssimo nível, com a missão de impulsionar ainda mais o futebol feminino no país e deixar um legado real para todo o continente. O futebol feminino deixou de ser um nicho para se tornar um movimento global — disse.

Maior artilheira da história das Copas do Mundo Femininas, Marta também participou das celebrações por meio de uma mensagem em vídeo. A camisa 10 destacou a importância de disputar um Mundial em casa e lembrou o sonho de ver estádios lotados acompanhando o futebol feminino no Brasil.

O sentimento é compartilhado por outras referências da modalidade. Ex-jogadoras da Seleção Brasileira, Formiga e Cristiane afirmaram que a realização da Copa no país representa uma oportunidade única para inspirar novas gerações e consolidar o crescimento da modalidade.

Com um ano para a abertura do torneio, 14 seleções já estão classificadas para a competição, incluindo o Brasil por ser o país anfitrião. As demais vagas serão definidas ao longo dos próximos meses, enquanto o sorteio dos grupos está previsto para acontecer ainda em 2026.