Zebra? Gotham decide título da NWSL neste sábado após eliminar Orlando Pride e Kansas

Bruninha, Geyse Ferreira e Gabi Portilho são as brasileiras da equipe

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 22/11/2025
18:38
Gabi Portilho e companheiras do Gotham se classificam à decisão da NWSL 2025. (Foto: Gotham/Divulgação)
imagem cameraGabi Portilho e companheiras do Gotham se classificam à decisão da NWSL 2025. (Foto: Gotham/Divulgação)
O Gotham FC chega à final da National Women's Soccer League (NWSL) neste sábado (22), às 22h, diante do Washington Spirit impulsionado por uma arrancada que mudou o rumo da temporada. No Brasil, o jogo conta com transmissão da ESPN e XSports.

O time norte-americano tem as brasileiras Bruninha, Geyse Ferreira e Gabi Portilho e tenta seu segundo título da NWSL. A virada de trajetória começou nas quartas de final, quando o Gotham eliminou o Kansas City Current por 2 a 1, superando o time de melhor campanha da liga. Na sequência, a semifinal contra o Orlando Pride terminou em 1 a 0, nos minutos finais.

A soma dessas atuações indica um padrão claro: o Gotham encontrou um modelo mais funcional e passou a neutralizar adversários que, na fase regular, mostraram maior consistência.

Destaques do Gotham para a final da NWSL

No ataque, a referência continua sendo Esther González, artilheira da equipe na liga com 15 gols. A presença das brasileiras, porém, amplia o repertório ofensivo.

Contra o Washington Spirit, o Gotham chega confiante e com a expectativa de voltar a conquistar a liga. O Gotham FC reúne conquistas nacionais e internacionais que reforçam sua relevância nos últimos anos.

O clube venceu o NWSL Championship 2023 e já havia sido campeão da antiga Women's Professional Soccer 2009. No cenário continental, ampliou seu alcance ao conquistar a Copa dos Campeões Feminina da CONCACAF 2024-25, marcando seu primeiro título internacional.

Jogadoras do Gotham, da NWSL, comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)
Jogadoras do Gotham comemoram gol da estreante Jaedyn Shaw (Foto: Reprodução/Gotham)

