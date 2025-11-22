Zebra? Gotham decide título da NWSL neste sábado após eliminar Orlando Pride e Kansas
Bruninha, Geyse Ferreira e Gabi Portilho são as brasileiras da equipe
O Gotham FC chega à final da National Women's Soccer League (NWSL) neste sábado (22), às 22h, diante do Washington Spirit impulsionado por uma arrancada que mudou o rumo da temporada. No Brasil, o jogo conta com transmissão da ESPN e XSports.
O time norte-americano tem as brasileiras Bruninha, Geyse Ferreira e Gabi Portilho e tenta seu segundo título da NWSL. A virada de trajetória começou nas quartas de final, quando o Gotham eliminou o Kansas City Current por 2 a 1, superando o time de melhor campanha da liga. Na sequência, a semifinal contra o Orlando Pride terminou em 1 a 0, nos minutos finais.
A soma dessas atuações indica um padrão claro: o Gotham encontrou um modelo mais funcional e passou a neutralizar adversários que, na fase regular, mostraram maior consistência.
Destaques do Gotham para a final da NWSL
No ataque, a referência continua sendo Esther González, artilheira da equipe na liga com 15 gols. A presença das brasileiras, porém, amplia o repertório ofensivo.
Contra o Washington Spirit, o Gotham chega confiante e com a expectativa de voltar a conquistar a liga. O Gotham FC reúne conquistas nacionais e internacionais que reforçam sua relevância nos últimos anos.
O clube venceu o NWSL Championship 2023 e já havia sido campeão da antiga Women's Professional Soccer 2009. No cenário continental, ampliou seu alcance ao conquistar a Copa dos Campeões Feminina da CONCACAF 2024-25, marcando seu primeiro título internacional.
