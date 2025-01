Marta frustra Corinthians e anuncia permanência no Orlando Pride

Marta anunciou que continuará no Orlando Pride, dos EUA. Nesta quinta-feira (9), em um vídeo publicado nas redes sociais do clube norte-americano, a brasileira, de 37 anos, confirmou que permanecerá na equipe por mais dois anos, frustrando os planos do Corinthians, que sonhava com sua contratação.

Marta defende o clube desde 2017. Ao todo, a atleta disputou 128 partidas e marcou 42 gols. Em 2024, a jogadora conquistou o título da National Women's Soccer League, o campeonato nacional dos Estados Unidos.

E é por isso que eu queria que vocês ouvissem isso diretamente primeiro: vou ficar em casa! disse Marta

Marta foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo e é uma das responsáveis pelo fortalecimento do futebol feminino no mundo. A atacante é a maior artilheira da história da Seleção Brasileira com 117 gols.

A jogadora atua fora do Brasil desde 2011. Marta coleciona passagens por clubes dos EUA, como FC Gold Pride e New York Flash. Além do futebol norte-americano, a jogadora também atuou na Suécia, por FC Rosengard e Tyresö FF.

— Orlando, que jornada incrível que tivemos juntos. Desde o momento em que pisei no aeroporto há oito anos. Vocês me acolheram e fizeram deste clube e desta cidade o meu lar. Semana após semana, em casa ou fora, vocês estiveram lá, fazendo deste o melhor clube para se jogar. Foi a maior honra da minha vida representar essa comunidade, ser sua capitã e trazer o primeiro título da Liga para a cidade de Orlando — disse a brasileira.

Veja o vídeo

Desejo do Corinthians

Em dezembro, Iris Sesso, diretora de futebol feminino do Timão, elogiou Marta e destacou que sonhava com a contratação da atacante. A dirigente revelou que o clube alvinegro já havia iniciado conversas com a jogadora para concretizar a negociação.

— Marta é um sonho de todos. Sei que ela é corintiana, é um sonho. O que puder fazer para trazê-la, vou fazer. Estamos tendo conversas, porém não é um processo simples. A Marta é o Pelé do futebol feminino. Conversas, sim, mas não é fácil trazer uma atleta desse porte — disse a dirigente ao ‘Poropopod’, programa da Corinthians TV.