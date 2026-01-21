Santos anuncia atacante argentina Mariana Larroquette, ex-Orlando Pride e River Plate
Sereias da Vila disputarão o Brasileirão, a Copa do Brasil e o Paulistão
O Santos anunciou a experiente atacante Mariana Larroquette, de 33 anos, nesta quarta-feira (21). A jogadora argentina assina por dois anos, até 31 de dezembro de 2027.
Larroquette atuou em duas edições da Copa do Mundo Feminina pela seleção da Argentina, em 2019 e 2023. Ela também esteve em competições de base, Pan-Americano e Copa América mais de uma vez.
A atacante tem passagens por Newell´s Old Boys, River Plate, Universidad de Chile, UAI Urquiza, Lyn (Noruega), Benfica, além de León (México), Kansas e Orlando Pride. Ela terá sua primeira experiência jogando no Brasil com a camisa santista.
— Estou muito feliz por chegar ao Santos, um clube muito grande, com muita história, muitos jogadores e jogadoras importantes. Espero que seja um ano muito positivo para a equipe e também pessoalmente. O Brasil tem muitos torneios, é um país muito competitivo no futebol, é algo que eu gosto e que acho que me vem muito bem nessa etapa da minha carreira. Tem que treinar forte para estar bem em todas as competições. Estou muito ansiosa para jogar — disse Mariana Larroquette, ao site do clube.
Santos reforça elenco para o Brasileirão Feminino
As Sereias da Vila estão de volta à elite do futebol feminino nesta temporada. Para 2026, a diretoria alvinegra apostou na continuidade do projeto, mantendo a base do elenco campeão da Série A2 e reforçando o grupo com contratações pontuais.
Entre as novidades estão Eudimilla e Letícia Santos, ambas ex-Corinthians; Taty Amaro, que chega do Cruzeiro; Yoreli Rincón, ex-Palmeiras; Mayara e Katrine, vindas do Internacional; Vivian, que defendia o Bragantino; e a uruguaia Isa Cardoso, ex-Nacional, além de Larroquette.
