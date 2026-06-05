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'Nosso grande objetivo é ter estádios cheios', diz diretor da Fifa sobre Copa do Mundo Feminina no Brasil

Thiago Jannuzzi destacou auxílio de pesquisa de mercado para definir preços

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
13:11
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Seleção Feminina foi campeã da Fifa Series, disputada em Cuiabá em abril deste ano. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraSeleção Feminina foi campeã da Fifa Series, disputada em Cuiabá em abril deste ano e parte da preparação para Copa do Mundo. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
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Legado, ingressos acessíveis, logística e preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil, foram temas abordados por Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações da Fifa.

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O Lance! conversou com o gestor durante o All In, evento promovido pelo Holding Clube, no Pacaembu, na última terça-feira (2). Confira destaques da entrevista.

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Lei da Copa do Mundo Feminina

Com a sanção da lei 15.421/2026, o Brasil receberá a Copa do Mundo de 2027 com uma série de obrigações e previsões legais, que vão desde medidas de segurança, entrada facilitada de estrangeiros ao país e possibilidade de férias escolares durante o Mundial. Jannuzzi destacou o feito.

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- É uma lei que dá todo respaldo jurídico para desenvolver a competição. Como todo grande evento, esses requerimentos que a Fifa leva para cada país sede são padronizados, e cada país têm, obviamente, sua lei e sua constituição, e não necessariamente coincide em 100% do que é necessário para receber o evento. Então, eles se comprometem em adaptar suas leis para receber o evento, é tudo combinado, nada é surpresa, e o Brasil não foi diferente, ele se predispôs, assumiu as garantias e cumpriu o que foi prometido.

- Ser épico está muito alinhado à cultura do Brasil, do brasileiro ir ao estádio, torcer pelo futebol, do brasileiro idolatrar jogadores e jogadoras de futebol. A gente quer ver esse ambiente, essa atmosfera, transformando o evento em algo inesquecível, que marque a história, e que seja épico.

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Preço dos ingressos

A Fifa está autorizada a praticar o preço dinâmico, sistema em que o valor dos ingressos varia de acordo com a procura, da mesma forma que acontece com passagens aéreas e hospedagens. O diretor detalhou como se define os valores.

- A gente fez estudos locais, nacionais e regionais para poder atingir um preço ideal, porque o nosso grande objetivo é que os estádios estejam cheios. Nosso maior objetivo é criar essa atmosfera, criar um evento épico, o torcedor apoiar sua seleção, e não só o Brasil, mas o público estrangeiro também. Pesquisas de preço e de mercado são feitas para embasar nossa decisão e determinar esses preços. Estamos trabalhando para que seja algo acessível e isso, de longe, não vai ser uma barreira para o público.

Logística

- Obviamente, a logística aqui no Brasil é sempre um desafio. A gente trabalha na Copa do Mundo Feminina com um nível de serviço que seja idêntica à masculina. Então mesmo com dimensões continentais, a gente vê que a Copa do Mundo desse ano tem vários desafios nesse sentido, que têm sido superados. Com a logística, malha aérea, e os frutos que foram desenvolvidos em 2014, a gente sempre aproveita o legado que foi construído de um evento para o outro e não vai ser diferente. A conectividade entre as cidades hoje é super interligada.

Legado

- O grande legado é o desenvolvimento e a solidificação de uma cultura do futebol feminino. A gente fazer com que o público entenda, conheça e goste do futebol feminino. O que a gente quer ver é o futebol feminino sendo jogado rotineiramente nesses estádios de Copa do Mundo, que os estádios estejam cheios de jogos, partidas e campeonatos do futebol feminino. E essa é uma construção que a Copa do Mundo desempenha um papel muito importante para o jogo das mulheres, que é muito bom. E é isso que a gente precisa mostrar para o mundo, e aqui no Brasil, para o público conhecer a fundo, poder desfrutar e consumir esse produto.

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Claudia Paola Martinez, Gal Barradas, Thiago Jannuzzi e Gizele Costa no All In, em São Paulo. (Foto: All In/Divulgação)
Claudia Paola Martinez, Gal Barradas, Thiago Jannuzzi e Gizele Costa no All In, em São Paulo. (Foto: All In/Divulgação)

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