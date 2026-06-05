Legado, ingressos acessíveis, logística e preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027, que será no Brasil, foram temas abordados por Thiago Jannuzzi, diretor executivo de operações da Fifa.

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O Lance! conversou com o gestor durante o All In, evento promovido pelo Holding Clube, no Pacaembu, na última terça-feira (2). Confira destaques da entrevista.

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Lei da Copa do Mundo Feminina

Com a sanção da lei 15.421/2026, o Brasil receberá a Copa do Mundo de 2027 com uma série de obrigações e previsões legais, que vão desde medidas de segurança, entrada facilitada de estrangeiros ao país e possibilidade de férias escolares durante o Mundial. Jannuzzi destacou o feito.

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- É uma lei que dá todo respaldo jurídico para desenvolver a competição. Como todo grande evento, esses requerimentos que a Fifa leva para cada país sede são padronizados, e cada país têm, obviamente, sua lei e sua constituição, e não necessariamente coincide em 100% do que é necessário para receber o evento. Então, eles se comprometem em adaptar suas leis para receber o evento, é tudo combinado, nada é surpresa, e o Brasil não foi diferente, ele se predispôs, assumiu as garantias e cumpriu o que foi prometido.

- Ser épico está muito alinhado à cultura do Brasil, do brasileiro ir ao estádio, torcer pelo futebol, do brasileiro idolatrar jogadores e jogadoras de futebol. A gente quer ver esse ambiente, essa atmosfera, transformando o evento em algo inesquecível, que marque a história, e que seja épico.

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Preço dos ingressos

A Fifa está autorizada a praticar o preço dinâmico, sistema em que o valor dos ingressos varia de acordo com a procura, da mesma forma que acontece com passagens aéreas e hospedagens. O diretor detalhou como se define os valores.

- A gente fez estudos locais, nacionais e regionais para poder atingir um preço ideal, porque o nosso grande objetivo é que os estádios estejam cheios. Nosso maior objetivo é criar essa atmosfera, criar um evento épico, o torcedor apoiar sua seleção, e não só o Brasil, mas o público estrangeiro também. Pesquisas de preço e de mercado são feitas para embasar nossa decisão e determinar esses preços. Estamos trabalhando para que seja algo acessível e isso, de longe, não vai ser uma barreira para o público.

Logística

- Obviamente, a logística aqui no Brasil é sempre um desafio. A gente trabalha na Copa do Mundo Feminina com um nível de serviço que seja idêntica à masculina. Então mesmo com dimensões continentais, a gente vê que a Copa do Mundo desse ano tem vários desafios nesse sentido, que têm sido superados. Com a logística, malha aérea, e os frutos que foram desenvolvidos em 2014, a gente sempre aproveita o legado que foi construído de um evento para o outro e não vai ser diferente. A conectividade entre as cidades hoje é super interligada.

Legado

- O grande legado é o desenvolvimento e a solidificação de uma cultura do futebol feminino. A gente fazer com que o público entenda, conheça e goste do futebol feminino. O que a gente quer ver é o futebol feminino sendo jogado rotineiramente nesses estádios de Copa do Mundo, que os estádios estejam cheios de jogos, partidas e campeonatos do futebol feminino. E essa é uma construção que a Copa do Mundo desempenha um papel muito importante para o jogo das mulheres, que é muito bom. E é isso que a gente precisa mostrar para o mundo, e aqui no Brasil, para o público conhecer a fundo, poder desfrutar e consumir esse produto.

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