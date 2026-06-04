Com retorno de Marta, Seleção Brasileira faz penúltimo treino em SP
Brasil enfrenta os Estados Unidos em dois amistosos
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A Seleção Brasileira Feminina deu continuidade à preparação para enfrentar os Estados Unidos nos dias 6 e 9 de junho, em São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). O treino da tarde desta quinta-feira (4) teve o retorno da atacante Marta, que era dúvida após sentir um edema na coxa.
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A imprensa acompanhou os quinze minutos iniciais do treinamento no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Todas as atletas convocadas participaram da atividade.
O próximo treino será nesta sexta (5), já na Neo Química Arena, às 18h30 (horário de Brasília), local da primeira partida. No domingo, viaja para a capital cearense e finaliza a preparação na segunda (8), para enfrentar os Estados Unidos terça, 21h30, na Arena Castelão.
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Seleção Feminina: lista de convocadas para os amistosos contra os EUA
Goleiras
- Lelê (Corinthians)
- Lorena (Kansas City Current)
- Kemelli (Fluminense)
Zagueiras
- Thais Ferreira (Corinthians)
- Isa Haas (América-MEX)
- Tarciane (Lyon)
- Lauren (Atlético de Madrid)
- Mariza (Tigres)
- Rafaelle (Orlando Pride)
Laterais
- Isabela (PSG)
- Aline Gomes (Pachuca)
- Raissa Bahia (Palmeiras)
Meio-campistas
- Duda Sampaio (Corinthians)
- Angelina (Orlando Pride)
- Ary Borges (Angel City)
- Yaya (PSG)
- Kaylane (Flamengo)
Atacantes
- Kerolin (Manchester City)
- Dudinha (San Diego Wave)
- Gio (Atlético de Madrid)
- Marta (Orlando Pride)
- Bia Zaneratto (Palmeiras)
- Taina Maranhão (Palmeiras)
- Gabi Portilho (San Diego Wave)
- Ludmila (San Diego Wave)
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