A Seleção Brasileira Feminina deu continuidade à preparação para enfrentar os Estados Unidos nos dias 6 e 9 de junho, em São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). O treino da tarde desta quinta-feira (4) teve o retorno da atacante Marta, que era dúvida após sentir um edema na coxa.

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A imprensa acompanhou os quinze minutos iniciais do treinamento no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Todas as atletas convocadas participaram da atividade.

O próximo treino será nesta sexta (5), já na Neo Química Arena, às 18h30 (horário de Brasília), local da primeira partida. No domingo, viaja para a capital cearense e finaliza a preparação na segunda (8), para enfrentar os Estados Unidos terça, 21h30, na Arena Castelão.

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Seleção Feminina: lista de convocadas para os amistosos contra os EUA

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City Current)

Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon)

Lauren (Atlético de Madrid)

Mariza (Tigres)

Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

Isabela (PSG)

Aline Gomes (Pachuca)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ary Borges (Angel City)

Yaya (PSG)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes

Kerolin (Manchester City) Dudinha (San Diego Wave) Gio (Atlético de Madrid) Marta (Orlando Pride) Bia Zaneratto (Palmeiras) Taina Maranhão (Palmeiras) Gabi Portilho (San Diego Wave) Ludmila (San Diego Wave)

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