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Com retorno de Marta, Seleção Brasileira faz penúltimo treino em SP

Brasil enfrenta os Estados Unidos em dois amistosos

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 04/06/2026
17:04
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Marta durante treino da Seleção Brasileira no CT Joaquim Grava. (Lívia Villas Boas/CBF)
imagem cameraMarta durante treino da Seleção Brasileira no CT Joaquim Grava. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)
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A Seleção Brasileira Feminina deu continuidade à preparação para enfrentar os Estados Unidos nos dias 6 e 9 de junho, em São Paulo (SP) e Fortaleza (CE). O treino da tarde desta quinta-feira (4) teve o retorno da atacante Marta, que era dúvida após sentir um edema na coxa.

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A imprensa acompanhou os quinze minutos iniciais do treinamento no Centro de Treinamento Dr. Joaquim Grava, em São Paulo. Todas as atletas convocadas participaram da atividade.

O próximo treino será nesta sexta (5), já na Neo Química Arena, às 18h30 (horário de Brasília), local da primeira partida. No domingo, viaja para a capital cearense e finaliza a preparação na segunda (8), para enfrentar os Estados Unidos terça, 21h30, na Arena Castelão.

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Seleção Feminina: lista de convocadas para os amistosos contra os EUA

Goleiras

  • Lelê (Corinthians)
  • Lorena (Kansas City Current)
  • Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

  • Thais Ferreira (Corinthians)
  • Isa Haas (América-MEX)
  • Tarciane (Lyon)
  • Lauren (Atlético de Madrid)
  • Mariza (Tigres)
  • Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

  • Isabela (PSG)
  • Aline Gomes (Pachuca)
  • Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Angelina (Orlando Pride)
  • Ary Borges (Angel City)
  • Yaya (PSG)
  • Kaylane (Flamengo)

Atacantes

  1. Kerolin (Manchester City)
  2. Dudinha (San Diego Wave)
  3. Gio (Atlético de Madrid)
  4. Marta (Orlando Pride)
  5. Bia Zaneratto (Palmeiras)
  6. Taina Maranhão (Palmeiras)
  7. Gabi Portilho (San Diego Wave)
  8. Ludmila (San Diego Wave)

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Seleção comandada por Arthur Elias se prepara para enfrentar os EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)
Seleção comandada por Arthur Elias se prepara para enfrentar os EUA. (Lívia Villas Boas/CBF)

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