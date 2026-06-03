A Seleção Brasileira Feminina se prepara para enfrentar os Estados Unidos em dois amistosos, marcados para sábado (6), em São Paulo, e terça (9), em Fortaleza. A preparação teve início na terça-feira (2), no Centro de Treinamento Joaquim Grava, na capital paulista.

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O primeiro treino foi marcado pela ausência da atacante Marta - a camisa 10 sentiu um edema na coxa e foi poupada da atividade, e será avaliada pelo departamento médico. O treinador Arthur Elias falou sobre o desconforto e destacou a importância da jogadora em entrevista coletiva.

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- Teve um pequeno desconforto na posterior da coxa, ela fez um exame, acusou um pequeno edema, mas como é na mesma região que teve há cinco semanas, a gente tem todo o cuidado, com cautela no primeiro dia. Foram feitos testes e espero que esteja à disposição o mais rápido possível, em breve, mas ter cautela, cuidado, para não expor jogadoras - explicou.

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- São quatro datas Fifa até a convocação para a Copa. Sempre esperamos contar com as jogadoras que estão no melhor momento e que fazem parte do plano da Copa, e ela tem feito por onde, por isso está aqui e espero que siga sempre com essa contribuição enorme que nos dá - disse ele.

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Marta durante treino da Seleção Brasileira no CT Joaquim Grava. (Foto: Lívia Villas Boas/CBF)

Agenda da Seleção Brasileira Feminina – Data FIFA de junho

Domingo (31/05)

Apresentação das atletas

Segunda-feira (01/06)

Apresentação do grupo

Avaliações médicas

Terça-feira (02/06)

15h00 – Treino no CT Joaquim Grava 17h00 – Entrevista coletiva

Quarta-feira (03/06)

14h30 – Entrevista coletiva 15h00 – Treino no CT Joaquim Grava

Quinta-feira (04/06)

14h30 – Entrevista coletiva 15h00 – Treino no CT Joaquim Grava

Sexta-feira (05/06)

18h30 – Treino na Neo Química Arena 19h30 – Entrevista coletiva

Sábado (06/06)

18h30 – Brasil x Estados Unidos

Local: Neo Química Arena

Domingo (07/06)

Deslocamento da delegação para Fortaleza

Segunda-feira (08/06)

Atividades preparatórias em Fortaleza

Terça-feira (09/06)