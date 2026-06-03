Seleção Feminina treina no CT do Corinthians para enfrentar os EUA
Brasil joga neste sábado (6) e na próxima terça-feira (9)
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A Seleção Brasileira Feminina se prepara para enfrentar os Estados Unidos em dois amistosos, marcados para sábado (6), em São Paulo, e terça (9), em Fortaleza. A preparação teve início na terça-feira (2), no Centro de Treinamento Joaquim Grava, na capital paulista.
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O primeiro treino foi marcado pela ausência da atacante Marta - a camisa 10 sentiu um edema na coxa e foi poupada da atividade, e será avaliada pelo departamento médico. O treinador Arthur Elias falou sobre o desconforto e destacou a importância da jogadora em entrevista coletiva.
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- Teve um pequeno desconforto na posterior da coxa, ela fez um exame, acusou um pequeno edema, mas como é na mesma região que teve há cinco semanas, a gente tem todo o cuidado, com cautela no primeiro dia. Foram feitos testes e espero que esteja à disposição o mais rápido possível, em breve, mas ter cautela, cuidado, para não expor jogadoras - explicou.
- São quatro datas Fifa até a convocação para a Copa. Sempre esperamos contar com as jogadoras que estão no melhor momento e que fazem parte do plano da Copa, e ela tem feito por onde, por isso está aqui e espero que siga sempre com essa contribuição enorme que nos dá - disse ele.
➡️ Flamengo vence o São Paulo e conquista o bicampeonato do Brasileiro Feminino Sub-20
Agenda da Seleção Brasileira Feminina – Data FIFA de junho
Domingo (31/05)
- Apresentação das atletas
Segunda-feira (01/06)
- Apresentação do grupo
- Avaliações médicas
Terça-feira (02/06)
- 15h00 – Treino no CT Joaquim Grava
- 17h00 – Entrevista coletiva
Quarta-feira (03/06)
- 14h30 – Entrevista coletiva
- 15h00 – Treino no CT Joaquim Grava
Quinta-feira (04/06)
- 14h30 – Entrevista coletiva
- 15h00 – Treino no CT Joaquim Grava
Sexta-feira (05/06)
- 18h30 – Treino na Neo Química Arena
- 19h30 – Entrevista coletiva
Sábado (06/06)
- 18h30 – Brasil x Estados Unidos
- Local: Neo Química Arena
Domingo (07/06)
- Deslocamento da delegação para Fortaleza
Segunda-feira (08/06)
- Atividades preparatórias em Fortaleza
Terça-feira (09/06)
- 21h30 – Brasil x Estados Unidos
- Local: Arena Castelão
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