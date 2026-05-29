Arthur Elias faz convocação adicional, e Seleção Feminina tem mudanças; veja

Técnico da Seleção Brasileira Feminina, Arthur Elias realizou uma convocação extra envolvendo mudanças em diferentes categorias e ajustes na preparação das equipes nacionais.

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Entre as novidades, a zagueira Vitoria Calhau, do Cruzeiro, foi chamada para o período de treinamentos da Seleção Feminina em Itu, no interior de São Paulo, entre os dias 15 e 20 de junho. Ela substitui a companheira de clube Tainara, que sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

Já na Seleção Feminina Sub-20, a atacante Emilly, do Flamengo, foi convocada pela técnica Camilla Orlando para integrar o grupo que disputará três amistosos em Portugal, contra Finlândia, Coreia do Sul e Portugal, nos dias 3, 6 e 9 de junho. A jogadora entra na vaga de Gisele, do Grêmio, que sofreu lesão ligamentar no tornozelo esquerdo.

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A Confederação Brasileira de Futebol se manifestou sobre as baixas e desejou recuperação às atletas lesionadas:

— A CBF deseja uma boa recuperação para Tainara e Gisele.

A movimentação ocorre dias após a convocação oficial da Seleção Brasileira Feminina para os amistosos contra os Estados Unidos, em junho, no Brasil, quando o técnico Arthur Elias chamou 26 jogadoras. O principal destaque da lista foi o retorno de Marta à equipe nacional.

As partidas contra a seleção norte-americana serão realizadas nos dias 6 e 9 de junho. O primeiro confronto acontece na Neo Química Arena, em São Paulo, às 18h30, enquanto o segundo será disputado na Arena Castelão, às 21h30.

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Veja a lista de convocação para os amistosos contra os EUA.

Goleiras

Lelê (Corinthians)

Lorena (Kansas City Current)

Kemelli (Fluminense)

Zagueiras

Thais Ferreira (Corinthians)

Isa Haas (América-MEX)

Tarciane (Lyon)

Lauren (Atlético de Madrid)

Mariza (Tigres)

Rafaelle (Orlando Pride)

Laterais

Isabela (PSG)

Aline Gomes (Pachuca)

Raissa Bahia (Palmeiras)

Meio-campistas

Duda Sampaio (Corinthians)

Angelina (Orlando Pride)

Ary Borges (Angel City)

Yaya (PSG)

Kaylane (Flamengo)

Atacantes

Kerolin (Manchester City)

Dudinha (San Diego Wave)

Gio (Atlético de Madrid)

Marta (Orlando Pride)

Bia Zaneratto (Palmeiras)

Taina Maranhão (Palmeiras)

Gabi Portilho (San Diego Wave)

Ludmila (San Diego Wave)

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