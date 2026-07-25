Santos negocia venda de Eudimilla para o Pachuca, do México
Empresário deve viajar nos próximos dias para dar andamento às negociações
O Santos negocia a transferência da atacante Eudimilla, das Sereias da Vila, para o Pachuca, do México. A jogadora ficou fora da partida diante do América-MG, vencida pelas santistas por 1 a 0 fora de casa pelo Campeonato Brasileiro Feminino, em razão das negociações.
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A expectativa é que o empresário responsável pela carreira da atleta viaje ao México na próxima semana para dar sequência às tratativas. Neste momento, a prioridade é uma transferência em definitivo, embora um empréstimo com opção de compra também seja uma possibilidade.
Eudimilla foi contratada pelo Santos nesta temporada, após defender o Corinthians. Até o momento, disputou 15 partidas e contribuiu com uma assistência. A camisa 20 ainda busca o primeiro gol com a equipe alvinegra.
A carreira de Eudmilla antes do Santos
Nascida em 6 de maio de 2001, em Santa Luzia (MA), Eudimilla ganhou projeção nacional nas categorias de base da Chapecoense, antes de ser contratada pelo Grêmio, onde conquistou suas primeiras convocações para a Seleção Brasileira Sub-20 e rapidamente chegou ao time profissional.
Em 2023, defendendo a Ferroviária, viveu um dos melhores momentos da carreira: foi eleita a melhor atacante do Campeonato Paulista e, no mesmo ano, recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira principal.
Pelo Corinthians, Eudimilla defendeu o clube por duas temporadas. Nesse período, disputou 66 partidas, marcou 11 gols e deu quatro assistências. Ao longo da passagem pelo Timão, conquistou títulos de expressão, como a Supercopa do Brasil, a Libertadores Feminina e o Campeonato Brasileiro Feminino em duas oportunidades.
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