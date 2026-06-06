Brasil e Estados Unidos voltam a se enfrentar neste sábado (6), às 18h30, na Neo Química Arena, em mais um amistoso internacional que serve como teste para as duas seleções no ciclo rumo à Copa do Mundo Feminina de 2027. O confronto também marca o reencontro das equipes pouco mais de um ano após a Seleção Brasileira conquistar um resultado histórico diante das norte-americanas.

continua após a publicidade

No último duelo entre as equipes, disputado em abril de 2025, em San José, na Califórnia, o Brasil venceu por 2 a 1 e encerrou um jejum de mais de dez anos sem triunfos sobre as tetracampeãs mundiais. Foi também a primeira vitória brasileira em território americano em toda a história do confronto.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Como foi o amistoso

A partida começou de forma desfavorável para a equipe comandada por Arthur Elias. Logo no primeiro minuto, a atacante Catarina Macário, brasileira naturalizada norte-americana, aproveitou uma falha defensiva e abriu o placar para as donas da casa. O Brasil reagiu ainda na primeira etapa e chegou ao empate aos 23 minutos, quando Gio Garbelini fez boa jogada individual e encontrou Kerolin, que finalizou cruzado para marcar.

continua após a publicidade

Na etapa final, a seleção brasileira adotou postura mais agressiva e passou a pressionar a saída de bola dos Estados Unidos. Apesar das oportunidades criadas por Gabi Portilho, Luany, Kerolin e Gio Garbelini, o gol da virada só saiu nos acréscimos. Aos 49 minutos, Amanda Gutierres, que havia entrado apenas dois minutos antes, completou cruzamento de Luany e garantiu a vitória brasileira.

➡️ Kerolin estreia nova campanha da Nike ao lado de Vini Jr, CR7 e Ted Lasso; entenda

Naquela partida, Arthur Elias iniciou o confronto com Natascha no gol; Lauren, Mariza, Isa Haas e Fê Palermo na defesa; Angelina, Duda Sampaio e Yasmim no meio-campo; Luany, Laís Estevam e Gabi Portilho no ataque. Ao longo do segundo tempo, entraram Bruninha, Kaká, Jheniffer, Gio Garbelini, Kerolin e Amanda Gutierres, peças que contribuíram diretamente para a mudança de cenário da partida.

continua após a publicidade

Os Estados Unidos começaram com McGlynn; Gisele Thompson, McKeown, Cook e Emily Sonnett; Albert, Coffey e Hutton; Jaedyn Shaw, Catarina Macário e Heaps. Durante o jogo, a técnica Emma Hayes promoveu diversas alterações, incluindo as entradas de Aly Thompson, Sentnor, Cooper e Ryan.

Primeiro amistoso terminou com vitória americana em Los Angeles

Antes do triunfo em San José, as seleções haviam se enfrentado alguns dias antes, no SoFi Stadium, em Los Angeles. Na ocasião, os Estados Unidos venceram por 2 a 0 diante de mais de 32 mil torcedores.

A equipe norte-americana abriu o placar logo aos cinco minutos, com Trinity Rodman, após jogada construída por Aly Thompson. O Brasil encontrou dificuldades no início da partida, mas conseguiu equilibrar as ações e teve bons momentos até o intervalo. Apesar da melhora no desempenho, a seleção não conseguiu transformar o volume ofensivo em gols.

No segundo tempo, os Estados Unidos retomaram o controle da partida. A entrada da jovem meia Lily Yohannes, então com 17 anos, mudou o ritmo do jogo. Poucos minutos depois de entrar, ela participou da jogada que resultou no pênalti convertido por Lindsey Heaps, responsável por definir o placar em 2 a 0.

O confronto evidenciou momentos distintos da atuação brasileira. Depois de um primeiro tempo competitivo, a equipe perdeu intensidade na etapa final e encontrou dificuldades para criar oportunidades claras. O resultado acabou servindo como ponto de partida para os ajustes que culminaram na vitória histórica conquistada dias depois em San José.