A Nike lançou a campanha global "Rip the Script", iniciativa que reúne grandes nomes do futebol, celebridades e personagens da cultura pop para incentivar uma nova forma de enxergar o esporte. A proposta é incentivar jogadores e torcedores a deixarem de lado padrões pré-estabelecidos e valorizarem um futebol mais criativo, intuitivo e espontâneo. Kerolin, do Manchester City e da Seleção Brasileira, participa do filme divulgado pela marca ao lado da espanhola Alexia Putellas.

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O filme que dá nome à campanha funciona como ponto de partida para o novo universo da Nike Football, estratégia que busca conectar o futebol a outras áreas da cultura, como entretenimento, música e moda. A marca aposta em uma narrativa que coloca a autenticidade e a liberdade de expressão dos atletas no centro da mensagem.

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Ambientada em um grande estúdio de cinema, a produção mostra jogadores rompendo com roteiros pré-definidos e agindo de acordo com seus instintos dentro de campo. Entre os destaques estão Vinicius Júnior, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Erling Haaland, além de ídolos históricos como Ronaldinho Gaúcho, Eric Cantona, Zlatan Ibrahimović, Didier Drogba e Jorge Campos.

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O Brasil também está representado pela atacante Kerolin, da Seleção Brasileira Feminina, que integra o elenco da campanha ao lado de alguns dos principais nomes do futebol masculino mundial.

Além dos atletas, o filme conta com participações especiais de personalidades conhecidas do público, como LeBron James, Travis Scott, Kim Kardashian, Channing Tatum, Young Miko e LISA. Outro nome que chama atenção é Ted Lasso, personagem da série homônima que comandará um time feminino na nova temporada.

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- Sabemos que os momentos mais mágicos do futebol acontecem quando os jogadores confiam nos próprios instintos - afirma Helena Thornton, vice-presidente de Brand Management da Nike.

- Esse é o tipo de futebol que amamos: inovador, intuitivo, inesperado e criativo - refletiu.

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É justamente essa visão que guia Rip the Script, um filme que celebra o futebol quando ele acontece de forma espontânea, livre e sem amarras.

- Criamos este filme para encontrar as comunidades do futebol exatamente onde elas estão, não apenas em uma tela, mas em seus próprios mundos e profundamente conectadas às suas subculturas", diz Helena. "Não queríamos seguir o manual tradicional do marketing. Queríamos oferecer algo que valesse a pena ser comentado, compartilhado, usado e vivido. Uma história que as pessoas não apenas assistam, mas que possam tornar delas. Essa é a essência do nosso universo Nike Football - disse.

Segundo a Nike, a campanha busca refletir os momentos mais marcantes do futebol, aqueles que surgem de maneira natural e imprevisível. A estratégia também pretende ampliar a presença da modalidade para além das quatro linhas, reforçando sua influência em diferentes segmentos da cultura contemporânea. Confira filme: