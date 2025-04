Seleção brasileira feminina faz 2 a 1 e vence os Estados Unidos de virada

A seleção brasileira feminina venceu os Estados Unidos de virada na noite desta terça-feira (8), por 2 a 1, em amistoso, venceu as rivais pela primeira vez em dez anos e conquistou a primeira vitória sobre as americanas na casa das adversárias. Foi o segundo amistoso entre as equipes nesta Data Fifa. Na primeira partida, as americanas venceram por 2 a 0.

Em um início eletrizante, os Estados Unidos abriram o placar com apenas 34 segundos de jogo. Alyssa Thompson avançou em velocidade pela esquerda e, ao ser desarmada por Fe Palermo, a bola sobrou para Macario, que dividiu com Natascha e finalizou direto para o gol. O lance foi revisado pelo VAR, que sugeriu análise por possível falta na goleira brasileira, mas a árbitra manteve a decisão e validou o gol.

Mesmo com o baque inicial, o Brasil não se abateu. A equipe comandada por Arthur Elias respondeu com pressão alta na saída de bola norte-americana e passou a criar boas oportunidades. Gabi Portilho teve uma chance clara e Gio Garbelini desperdiçou outras duas em sequência, mostrando que as Guerreiras do Brasil estavam vivas no jogo.

A insistência foi premiada aos 24 minutos, quando Gio Garbelini iniciou nova jogada pela direita, e Kerolin apareceu livre pela esquerda. A camisa 10 invadiu a área e, com categoria, mandou um belo chute cruzado para igualar o placar.

Na parte final do primeiro tempo, os EUA voltaram a explorar a velocidade pelas laterais e criaram problemas nas costas da zaga brasileira. Com isso, Arthur Elias promoveu duas substituições no setor direito defensivo: Luany e Mariza entraram nos lugares de Bruninha e Lauren, tentando reorganizar o time.

Nos acréscimos, Duda Sampaio quase marcou o gol da virada para o Brasil, mas foi Natascha quem brilhou ao fazer uma defesa espetacular em chute à queima-roupa de Cooper, mantendo o empate até o intervalo.

O Brasil voltou melhor para a etapa final. O grande destaque era a atacante Gio Garbelini, que comandava as ações ofensivas das brasileiras. O time de Arthur Elias foi empilhando chances de gol contra a atual campeã olímpica.

Para dar mais gás ao setor, o treinador trocou Gabi Portilho e Gio por Jheniffer e Amanda Gurtierres. As substituições deram certo. E da mesma maneira que as americanas marcaram o primeiro gol no início do jogo, o Brasil retribuiu. Em saída rápida, Jheniffer achou Luanny, que avançou pela direita e cruzou para Amanda Gutierres empurrar para o gol e decretar a virada.

Na próxima Data Fifa, a Seleção Brasileira feminina enfrentará a Jamaica em dois amistosos preparatórios antes da Copa América, marcada para julho. O primeiro confronto acontece no dia 1º de junho, às 17h (horário de Brasília), na Arena Pernambuco. Já o segundo duelo será no dia 4, às 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Esses serão os últimos testes da equipe comandada por Arthur Elias antes do torneio continental.

✅ FICHA TÉCNICA

ESTADOS UNIDOS 1 X 2 BRASIL

AMISTOSO

🗓️ Data e horário: terça-feira, 8/4/2025 - 23h30

📍 Local: Earthquake Stadium, San José, Califórnia (Estados Unidos)

🥅 Gols: Catarina Macario, aos 2’ do 1ºT (EUA); Kerolin, aos 23 do 1º T e Amanda Gutierres, aos 50' do 2ºT (BRA)

🟨 Cartões amarelos: Cook (EUA)

🔴 Cartão vermelho: -

⚽ ESCALAÇÕES

ESTADOS UNIDOS (Técnica: Emma Hayes)

McGlynn; Gisele Thompson, McKeown (Cook), Sonnett e Patterson (Dunn); Albert (Coffey), Hutton e Yohannes (Shaw); Cooper (Ryan), Alyssa Thompson e Catarina Macario (Heaps).

BRASIL (Técnico: Arthur Elias)

Natascha; Lauren (Mariza), Isa Haas e Fe Palermo (Kaká); Bruninha (Luanny), Duda Sampaio (Lais Estevam), Angelina, Gabi Portilho e Kerolin; Gio Garbelini.