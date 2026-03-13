Verstappen vive sexta-feira 13 no GP da China e define dia como 'um desastre'

O clima de sexta-feira 13 parece ter se espalhado pela pista de Xangai, marcando a sessão classificatória para a corrida sprint com resultados inesperados para a Red Bull. Max Verstappen, tetracampeão da Fórmula 1, classificou o dia como "um desastre" após cravar apenas o oitavo lugar na grade de largada, ficando a expressivos 1,8s do pole position, George Russell.

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A performance ficou muito aquém do esperado pelo holandês, que, apesar de evoluir do 11º lugar no SQ1 para o nono no SQ2 e subir mais uma posição no SQ3, não conseguiu se aproximar dos líderes. A causa do revés, segundo o próprio piloto, é a falta de grip (aderência).

— Não temos aderência. Honestamente, esse é o maior problema – sem aderência, sem equilíbrio, perdendo muito tempo nas curvas, para ser sincero. Por causa disso, você começa a ter outros pequenos problemas. Mas o grande obstáculo para nós é que as curvas estão completamente fora de controle.

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A situação gerou um pedido de desculpas inusitado no rádio da equipe, vindo de Laurent Mekies, chefe da Red Bull, que prometeu: "iremos tentar de novo".

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Confira a volta completa do Circuito de Xangai:

Dirigente da Red Bull reconhece dificuldades

Laurent Mekies confirmou a dificuldade em lidar com o carro. "Tem sido muito difícil aqui desde as primeiras voltas. Não conseguimos fazer o carro funcionar nas janelas corretas e, além disso, fomos prejudicados por vários pequenos problemas que, somados, nos afastaram do desempenho esperado," explicou. Mekies, no entanto, mantém o foco: "O fim de semana ainda é longo, mas certamente há muito trabalho a fazer."

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Verstappen já esperava desafios

Apesar da frustração, o resultado em Xangai não foi uma surpresa completa para o piloto. Em coletiva na última quinta-feira (12), Verstappen já havia se mostrado cético quanto ao potencial da Red Bull no Grande Prêmio da China, especialmente crítico às novas mudanças na gestão de energia.

"Honestamente, é uma selva lá fora no momento. É muito difícil saber realmente," comentou o holandês, reconhecendo a dificuldade de competir com as equipes de ponta, como Mercedes e Ferrari. "Espero que a diferença diminua um pouco, não mais do que a diferença que havia em Melbourne, mas está claro que, no momento, não podemos competir com esses carros."

Max Verstappen, da Red Bull, durante a classificação da sprint do GP da China de Fórmula 1, em Xangai, em 13 de março de 2026 (Foto: Hector Retamal/AFP)

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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