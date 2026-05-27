Fórmula 1 terá primeira sequência na Globo a partir do GP de Mônaco; entenda
Elite do automobilismo volta para o canal aberto pelas próximas nove etapas
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Quem estava acostumado a acompanhar todas as atividades da Fórmula 1 em canal aberto, na época da Band, teve uma surpresa na temporada de 2026. Com a volta para a Globo, a categoria passou a ter apenas 15 das 24 etapas transmitidas "de graça", enquanto o resto do calendário ficou exclusivamente na SporTV. Para a felicidade dos fãs, porém, as próximas nove corridas estarão no tradicional "Canal 4".
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A partir de 2026, a Fórmula 1 voltou a ocupar posição de destaque na programação do Sportv, com prioridade no Sportv 3. Na passagem anterior da categoria pela emissora carioca, o "canal do automobilismo" era o Sportv 2, que atualmente concentra transmissões de esportes olímpicos, da Superliga de vôlei e da NFL (Liga de Futebol Americano).
Na TV aberta, como já mencionado, a Globo exibirá 15 corridas da temporada de 2026. A emissora priorizou as provas realizadas na madrugada e pela manhã, aproveitando a faixa do Esporte Espetacular — estratégia semelhante à adotada em transmissões anteriores da categoria. Já no chamado "giro das Américas", com etapas disputadas à tarde, apenas o GP de São Paulo terá exibição na TV aberta.
Até aqui, apenas os GPs da Austrália, que marcou a abertura da Fórmula 1, e do Japão tiveram transmissão na Globo. A Fórmula 1 retorna à grade da emissora no GP de Mônaco, programado para o fim de semana entre 5 e 7 de junho. Para fechar o ano, as corridas em Singapura, Brasil, Las Vegas e Abu Dhabi voltam ao canal aberto.
Etapas transmitidas pela Globo em canal aberto
GP da Austrália
Data: 8 de março
Vencedor: George Russell
GP do Japão
Data: 29 de março
Vencedor: Kimi Antonelli
GP de Mônaco
Data: 7 de junho
GP de Barcelona-Catalunha
Data: 14 de junho
GP da Áustria
Data: 28 de junho
GP da Inglaterra
Data: 5 de junho
GP da Bélgica
Data: 19 de julho
GP da Hungria
Data: 26 de julho
GP da Holanda
Data: 23 de agosto
GP da Itália
Data: 6 de setembro
GP da Espanha
Data: 13 de setembro
GP de Singapura
Data: 11 de outubro
GP de São Paulo
Data: 8 de novembro
GP de Las Vegas
Data: 22 de novembro
GP de Abu Dhabi
Data: 6 de dezembro
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Equipe de transmissão volta ao 'normal'
Com narração de Everaldo Marques, o Grande Prêmio da Austrália marcou o retorno da categoria à emissora carioca. Em busca de repetir os bons números, como foi decidido, o narrador será a principal voz durante as transmissões em canal aberto.
Grandes nomes do automobilismo são cotados para dividir a cabine com o narrador, seguindo o formato dos últimos fins de semana da Fórmula 1. Entre eles, destacam-se Felipe Giaffone, Christian Fittipaldi e Rafael Lopes. Os comentários são dos repórteres Luciano Burti e Mariana Becker.
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