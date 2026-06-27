Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP da Áustria? Veja grid da F1 Brasileiro estará no meio do pelotão na largada deste domingo (28)

Gabriel Bortoleto volta à ação para a corrida do Grande Prêmio da Áustria neste domingo (28). Depois das três sessões de treino, o brasileiro disputou a classificação para definir o oitavo grid de largada da temporada de 2026. Confira abaixo como foi o desempenho do piloto da Audi antes da eliminação no Q2.

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Desempenho do brasileiro

Bortoleto voltou a apresentar um desempenho consistente na classificação em Spielberg. O brasileiro avançou ao Q2 mais uma vez e encerrou a sessão na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições de uma vaga no Q3. Ao longo do fim de semana, o piloto mostrou ritmo competitivo e se manteve próximo dos adversários do pelotão intermediário.

Apesar de não ter conseguido repetir a classificação histórica conquistada no Red Bull Ring em 2025, quando avançou ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, Bortoleto novamente demonstrou evolução em seu ano de estreia. O resultado também representou mais um passo importante na adaptação do brasileiro à categoria, mantendo-o na disputa por posições dentro da zona de pontuação para a corrida de domingo (28).

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Grid de largada do GP da Áustria

Pos. Piloto Equipe Tempo 1 George Russell Mercedes 1:14.679 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:14.743 3 Kimi Antonelli Mercedes 1:14.998 4 Lando Norris McLaren 1:15.001 5 Max Verstappen Red Bull 1:15.021 6 Isack Hadjar Racing Bulls 1:15.077 7 Oscar Piastri McLaren 1:15.090 8 Liam Lawson Racing Bulls 1:16.542 9 Nico Hülkenberg Sauber 1:16.657 10 Charles Leclerc Ferrari Sem tempo 11 Arvid Lindblad Racing Bulls - 12 Gabriel Bortoleto Sauber - 13 Franco Colapinto Alpine - 14 Pierre Gasly Alpine - 15 Oliver Bearman Haas - 16 Carlos Sainz Williams - 17 Esteban Ocon Haas - 18 Alexander Albon Williams - 19 Sergio Pérez Cadillac - 20 Valtteri Bottas Cadillac - 21 Lance Stroll Aston Martin - 22 Fernando Alonso Aston Martin -

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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