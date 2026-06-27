Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP da Áustria? Veja grid da F1
Brasileiro estará no meio do pelotão na largada deste domingo (28)
Gabriel Bortoleto volta à ação para a corrida do Grande Prêmio da Áustria neste domingo (28). Depois das três sessões de treino, o brasileiro disputou a classificação para definir o oitavo grid de largada da temporada de 2026. Confira abaixo como foi o desempenho do piloto da Audi antes da eliminação no Q2.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Desempenho do brasileiro
Bortoleto voltou a apresentar um desempenho consistente na classificação em Spielberg. O brasileiro avançou ao Q2 mais uma vez e encerrou a sessão na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições de uma vaga no Q3. Ao longo do fim de semana, o piloto mostrou ritmo competitivo e se manteve próximo dos adversários do pelotão intermediário.
Apesar de não ter conseguido repetir a classificação histórica conquistada no Red Bull Ring em 2025, quando avançou ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, Bortoleto novamente demonstrou evolução em seu ano de estreia. O resultado também representou mais um passo importante na adaptação do brasileiro à categoria, mantendo-o na disputa por posições dentro da zona de pontuação para a corrida de domingo (28).
➡️ Russell supera acidente de Verstappen e toma pole do GP da Áustria pela F1 2026
Grid de largada do GP da Áustria
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:14.679
2
Lewis Hamilton
Ferrari
1:14.743
3
Kimi Antonelli
Mercedes
1:14.998
4
Lando Norris
McLaren
1:15.001
5
Max Verstappen
Red Bull
1:15.021
6
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:15.077
7
Oscar Piastri
McLaren
1:15.090
8
Liam Lawson
Racing Bulls
1:16.542
9
Nico Hülkenberg
Sauber
1:16.657
10
Charles Leclerc
Ferrari
Sem tempo
11
Arvid Lindblad
Racing Bulls
-
12
Gabriel Bortoleto
Sauber
-
13
Franco Colapinto
Alpine
-
14
Pierre Gasly
Alpine
-
15
Oliver Bearman
Haas
-
16
Carlos Sainz
Williams
-
17
Esteban Ocon
Haas
-
18
Alexander Albon
Williams
-
19
Sergio Pérez
Cadillac
-
20
Valtteri Bottas
Cadillac
-
21
Lance Stroll
Aston Martin
-
22
Fernando Alonso
Aston Martin
-
🏎️ Aposte na vitória do brasileiro Gabriel Bortoleto na F1
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre