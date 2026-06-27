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Qual posição larga Gabriel Bortoleto no GP da Áustria? Veja grid da F1

Brasileiro estará no meio do pelotão na largada deste domingo (28)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 14:55
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

Gabriel Bortoleto volta à ação para a corrida do Grande Prêmio da Áustria neste domingo (28). Depois das três sessões de treino, o brasileiro disputou a classificação para definir o oitavo grid de largada da temporada de 2026. Confira abaixo como foi o desempenho do piloto da Audi antes da eliminação no Q2.

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    Desempenho do brasileiro

    Bortoleto voltou a apresentar um desempenho consistente na classificação em Spielberg. O brasileiro avançou ao Q2 mais uma vez e encerrou a sessão na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições de uma vaga no Q3. Ao longo do fim de semana, o piloto mostrou ritmo competitivo e se manteve próximo dos adversários do pelotão intermediário.

    Apesar de não ter conseguido repetir a classificação histórica conquistada no Red Bull Ring em 2025, quando avançou ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, Bortoleto novamente demonstrou evolução em seu ano de estreia. O resultado também representou mais um passo importante na adaptação do brasileiro à categoria, mantendo-o na disputa por posições dentro da zona de pontuação para a corrida de domingo (28).

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    Grid de largada do GP da Áustria

    Pos.PilotoEquipeTempo

    1

    George Russell

    Mercedes

    1:14.679

    2

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:14.743

    3

    Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:14.998

    4

    Lando Norris

    McLaren

    1:15.001

    5

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:15.021

    6

    Isack Hadjar

    Racing Bulls

    1:15.077

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:15.090

    8

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:16.542

    9

    Nico Hülkenberg

    Sauber

    1:16.657

    10

    Charles Leclerc

    Ferrari

    Sem tempo

    11

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    -

    12

    Gabriel Bortoleto

    Sauber

    -

    13

    Franco Colapinto

    Alpine

    -

    14

    Pierre Gasly

    Alpine

    -

    15

    Oliver Bearman

    Haas

    -

    16

    Carlos Sainz

    Williams

    -

    17

    Esteban Ocon

    Haas

    -

    18

    Alexander Albon

    Williams

    -

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    -

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    -

    21

    Lance Stroll

    Aston Martin

    -

    22

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    -

    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
    Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

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