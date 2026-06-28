AO VIVO: Siga a corrida do GP da Áustria, etapa da F1 Atividade acontece no Red Bull Ring neste sábado (28)

A oitava etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Red Bull Ring neste domingo (28) para a corrida principal, após pole position de George Russell, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe a corrida do GP da Áustria de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

Torcida espera animada Max Verstappen, que corre em casa

Relembre como foi o GP de Barcelona-Catalunha:

Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali

Bortoleto voltou a apresentar um desempenho consistente na classificação em Spielberg. O brasileiro avançou ao Q2 mais uma vez e encerrou a sessão na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições de uma vaga no Q3. Ao longo do fim de semana, o piloto mostrou ritmo competitivo e se manteve próximo dos adversários do pelotão intermediário.

Apesar de não ter conseguido repetir a classificação histórica conquistada no Red Bull Ring em 2025, quando avançou ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, Bortoleto novamente demonstrou evolução em seu ano de estreia. O resultado também representou mais um passo importante na adaptação do brasileiro à categoria, mantendo-o na disputa por posições dentro da zona de pontuação para a corrida de domingo (28).

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Oitava etapa do calendário da F1

A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

DOMINGO, 28 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Charles Leclerc em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1

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