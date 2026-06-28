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AO VIVO: Siga a corrida do GP da Áustria, etapa da F1

Atividade acontece no Red Bull Ring neste sábado (28)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 09:30
Atualizado há 1 minutos
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Lewis Hamilton em ação no GP da Áustria pela F1 2026
Lewis Hamilton em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

A oitava etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Red Bull Ring neste domingo (28) para a corrida principal, após pole position de George Russell, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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    Acompanhe a corrida do GP da Áustria de F1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    • Torcida espera animada Max Verstappen, que corre em casa
    • Relembre como foi o GP de Barcelona-Catalunha:
    • Faltam apenas 30 minutos para o início da corrida

    Desempenho de Gabriel Bortoleto na quali

    Bortoleto voltou a apresentar um desempenho consistente na classificação em Spielberg. O brasileiro avançou ao Q2 mais uma vez e encerrou a sessão na 12ª colocação, ficando a apenas duas posições de uma vaga no Q3. Ao longo do fim de semana, o piloto mostrou ritmo competitivo e se manteve próximo dos adversários do pelotão intermediário.

    Apesar de não ter conseguido repetir a classificação histórica conquistada no Red Bull Ring em 2025, quando avançou ao Q3 pela primeira vez na Fórmula 1, Bortoleto novamente demonstrou evolução em seu ano de estreia. O resultado também representou mais um passo importante na adaptação do brasileiro à categoria, mantendo-o na disputa por posições dentro da zona de pontuação para a corrida de domingo (28).

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    Oitava etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

    DOMINGO, 28 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Charles Leclerc em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)
    Lewis Hamilton, Oscar Piastri e Charles Leclerc em ação no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Minas Panagiotakis/Getty Images/AFP)

    🏎️ Aposte na vitória de Gabriel Bortoleto na F1
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