Kimi Antonelli supera Sebastian Vettel e bate recorde na F1

A classificação do GP da China, neste sábado (14), entrou para a história com a pole position de Andrea Kimi Antonelli. Mesmo com os problemas no carro do companheiro, George Russell, o italiano não teve problemas em manter a Mercedes no topo da tabela. Com o Top 1 garantido pelo jovem piloto, um novo recorde foi batido na Fórmula 1.

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O recorde que antes pertencia a Sebastian Vettel agora passa para Kimi Antonelli. Aos 19 anos, o italiano se tornou o piloto mais jovem a conquistar uma pole position na história da Fórmula 1. A marca anterior era do tetracampeão mundial, que havia liderado uma classificação aos 21 anos, 2 meses e 11 dias.

Veja os pilotos mais jovem a conquistar a pole position

1º. Kimi Antonelli - 19 anos, 6 meses e 18 dias - GP da China 2026

2º. Sebastian Vettel - 21 anos, 2 meses e 11 dias - GP da Itália 2008

3º. Charles Leclerc - 21 anos, 5 meses e 15 dias - GP do Bahrein 2019

4º. Fernando Alonso - 21 anos, 7 meses e 23 dias - GP da Malásia 2003

5º. Max Verstappen - 21 anos, 10 meses e 5 dias - GP da Hungria 2019

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Como foi a classificação?

A classificação começou com ritmo forte no Q1, com a maioria dos pilotos usando pneus macios. Charles Leclerc marcou 1:33.175 e assumiu a liderança da sessão. Nos minutos finais, os tempos começaram a cair e Gabriel Bortoleto conseguiu encaixar uma boa volta, subindo para a sétima posição e garantindo vaga no Q2. Foram eliminados Carlos Sainz, Alex Albon, Fernando Alonso, Valtteri Bottas, Lance Stroll e Sergio Pérez.

No Q2, Kimi Antonelli foi um dos primeiros a ir à pista e registrou uma volta competitiva, enquanto a liderança da sessão alternou entre George Russell e Charles Leclerc. Na reta final, Antonelli voltou a se destacar e fechou a sessão na ponta com 1:32.443. Gabriel Bortoleto tentou melhorar para sair da zona de eliminação, mas não conseguiu subir na tabela e terminou em 16º, além de provocar uma bandeira amarela após um incidente. Nico Hülkenberg, Franco Colapinto, Esteban Ocon, Liam Lawson, Arvid Lindblad e o próprio Bortoleto ficaram fora.

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No Q3, Antonelli registrou o primeiro tempo rápido e manteve o bom desempenho ao longo da sessão. A dupla da McLaren chegou a aparecer entre os primeiros colocados, enquanto Max Verstappen melhorou sua volta, mas sem grande avanço na classificação. George Russell também conseguiu melhorar seu tempo e subiu para a segunda posição. No fim, Antonelli garantiu a pole position, com Russell em segundo e Lewis Hamilton completando o top 3.

GP da China: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 13 DE MARÇO

🏎️ Treino Livre 1 - 00h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação Sprint - 4h30 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

SÁBADO, 14 DE MARÇO

🏎️ Corrida Sprint - 00h (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

🏎️ Classificação - 4h00 (de Brasília) | Sportv3 e 4k, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming)

DOMINGO, 15 DE MARÇO

🏎️ Corrida - A partir de 4h (de Brasília) | TV Globo, Sportv3, Globoplay (streaming) e F1TVPro (streaming) ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

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