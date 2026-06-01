Depois de um mês de maio com apenas duas corridas no calendário, a Fórmula 1 inicia uma das fases mais intensas da temporada. As nove etapas que antecedem as férias de verão na Europa começam já neste fim de semana, que também marca a abertura da tradicional sequência de GPs em solo europeu após uma breve passagem da categoria pelo continente americano.

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Qual será a próxima etapa da F1?

Para dar sequência à temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio do Mônaco durante os dias 5 a 7 de junho. A prova é realizada no Circuito de Mônaco, que receberá a sexta etapa do calendário. Essa será a primeira de uma sequência de nove corridas com transmissão na Globo.

Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 131 pontos conquistados. Seu companheiro de Mercedes, George Russell, aparece em segundo lugar com 88. Logo atrás, Charles Leclerc, da Ferrari, em terceiro colocado com 75 pontos.

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E os horários do GP do Mônaco?

SEXTA-FEIRA, 5 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 6 DE JUNHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 7 DE JUNHO

🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

Circuito em Monte Carlo, palco do GP de Mônaco na F1 2019 (Foto: AFP)

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