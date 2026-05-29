Fórmula 1 abandona atualização de 2026 no GP de Mônaco

Uma das atualizações propostas pelo novo regulamento da Fórmula 1, introduzido em 2026, não poderá ser utilizada no Grande Prêmio de Mônaco. No primeiro fim de semana de junho, dos dias 5 a 7, os pilotos não terão o "Modo Reta", que foi proibido pela Federação Internacional do Automobilismo (FIA). É a primeira vez que essa medida será adotada na temporada.

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Para o acionamento deste modo, é necessário que o trecho reto seja de ao menos três segundos de duração. Esse detalhe, porém, não acontece em nenhum dos pontos do circuito de Monte Carlo. Por isso, apenas o "Modo Curva" estará disponível para os competidores na sexta etapa do calendário.

Circuito de Monte Carlo, palco do GP de Mônaco na Fórmula 1 (Foto: Divulgação)

Mas, afinal, o que isso significa? O chamado "modo reta" altera o posicionamento das asas dianteiras e traseiras do carro, que se abrem para favorecer a velocidade nas partes mais rápidas do circuito. Quando acionado, o sistema reduz a resistência do ar sobre o veículo. Com menos arrasto, os pilotos conseguem atingir velocidades maiores nas retas antes das zonas de frenagem.

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Com as eliminações do DRS, de acordo com o novo regulamento, e do novo Modo, os competidores não poderão contar com nenhuma forma de dispositivo de "ultrapassagem artificial". A expectativa é que a definição das posições na corrida ocorra durante a classificação.

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