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F1 confirma retorno de etapa ao calendário de 2026

Após cancelamento em abril, GP do Bahrein volta a temporada seis meses depois

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 09:57
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Charles Leclerc, acelera no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)
Charles Leclerc acelera nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 em Bahrein (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

A Fórmula 1 encontrou uma solução inusitada para o calendário de 2026. Após o cancelamento dos GPs do Bahrein e da Arábia Saudita por causa do conflito no Oriente Médio, a categoria anunciou o retorno do Circuito de Sepang, na Malásia, ao Mundial. A pista não recebe uma corrida desde 2017 e será palco da etapa marcada para os dias 2 a 4 de outubro.

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Apesar de ser disputada no país asiático, a prova continuará levando oficialmente o nome de GP do Bahrein. A corrida será realizada entre as etapas do Azerbaijão e de Singapura, ocupando o espaço que originalmente pertenceria à prova de Sakhir.

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Sepang volta à F1 após nove anos

A realização da etapa ainda depende da conclusão de acordos e assinaturas, mas a expectativa da categoria é fechar a temporada com 23 corridas. Com isso, o GP da Arábia Saudita não será substituído, enquanto a prova do Bahrein será mantida no calendário graças à mudança de sede. Stefano Domenicali, presidente da Fórmula 1, comemorou o retorno da categoria à Malásia e destacou a importância histórica do circuito.

— Essas são notícias fantásticas para os nossos fãs. A Malásia é um país incrível, e Sepang possui um lugar especial na história da Fórmula 1. Isso proporcionará um cenário espetacular para as corridas e uma experiência inesquecível para os fãs — afirmou.

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A situação fará com que a temporada de 2026 tenha uma particularidade rara: uma corrida com o nome de um país sendo disputada em outro território. Será a 29ª vez que isso acontece na história da F1. O caso mais conhecido é o GP de San Marino, realizado em Ímola, na Itália, durante 26 edições.

O GP do Bahrein estava marcado para os dias 10 e 12 de abril, mas foi cancelado junto com a etapa da Arábia Saudita devido à instabilidade no Oriente Médio. Com o retorno de Sepang, a Fórmula 1 encontrou uma maneira de manter a prova no calendário sem precisar voltar ao circuito de Sakhir neste ano.

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