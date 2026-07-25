De novato a piloto do dia: estreia de Bortoleto na Hungria marca feito inédito Piloto brasileiro volta ao palco do melhor resultado da carreira na Fórmula 1

Quando um novato chega à Fórmula 1, é normal que os resultados demorem a aparecer. A não ser, é claro, que o piloto conte com o melhor carro do grid. No caso de Gabriel Bortoleto em 2025, porém, as expectativas com a Sauber não eram das melhores. Ainda assim, durante o GP da Hungria, o brasileiro conquistou o melhor resultado da carreira até então: sexto lugar, oito pontos e o prêmio de "Piloto do Dia".

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Quem não acompanhou a corrida do dia 3 de agosto de 2025 pode achar estranho Bortoleto ter sido eleito o piloto de destaque. Apesar de ter conquistado apenas uma posição em relação ao grid de largada, a atuação de ataque e defesa do brasileiro desde o apagar das luzes foi impressionante. O novato realizou uma única parada e conseguiu manter a boa posição até a bandeirada, garantindo também uma importante pontuação no Mundial de Pilotos.

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A prova contou ainda com um encontro mais do que especial na pista: cliente contra empresário, novato contra bicampeão mundial. Na volta 60, Bortoleto recebeu autorização para acelerar e foi à luta pela quinta colocação contra Fernando Alonso. O brasileiro teve liberdade para atacar, mas a experiência do veterano da Aston Martin acabou prevalecendo no confronto. Ainda assim, a disputa serviu como mais um capítulo marcante na melhor corrida da carreira de Gabriel até aquele momento.

Mas, afinal, por que a expectativa de sucesso da Sauber era tão baixa? Na temporada anterior à chegada do brasileiro e de Nico Hulkenberg, o desempenho da equipe na F1 havia sido desastroso. Em 24 etapas disputadas, a única vez que um de seus pilotos terminou na zona de pontuação foi no GP do Qatar, penúltima corrida do ano, quando cinco rivais abandonaram a disputa.

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A situação, portanto, era completamente diferente para Bortoleto. O brasileiro não chegou à Hungria com um carro capaz de brigar naturalmente pelas primeiras posições, mas conseguiu aproveitar cada oportunidade durante a corrida. Com uma estratégia bem executada, boas disputas na pista e apenas uma parada nos boxes, o novato levou a Sauber ao melhor resultado da temporada até então.

O sexto lugar também marcou a primeira grande atuação de Bortoleto na Fórmula 1. Além dos oito pontos conquistados, o brasileiro foi escolhido como o "Piloto do Dia" pelos torcedores, reconhecimento que coroou uma corrida em que superou as expectativas e colocou a Sauber entre os destaques do GP da Hungria.

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Mais do que uma boa pontuação, a prova em Budapeste mostrou que Bortoleto poderia entregar resultados acima do potencial do carro. Em um dos piores equipamentos do grid, o brasileiro encontrou espaço para se destacar justamente em uma corrida na qual a equipe tinha poucas razões para esperar um resultado tão expressivo.

Bortoletono GP da Hungria (Foto: Reprodução/Intagram @gabrielbortoleto_)

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