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Domínio na F1 transforma Hungria em segunda casa de Hamilton

Heptacampeão mundial tenta aumentar vantagem como maior vencedor da etapa

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 08:00
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Lewis Hamilton - GP da Hungria F1 2019
Lewis Hamilton no pódio do GP da Hungria na F1 2019 (Foto: AFP)

Quem tem mais, tem oito vitórias e nove pole positions. E se você pensa que a liderança é disputada no detalhe, se enganou. Lewis Hamilton é o maior vencedor do Grande Prêmio da Hungria, enquanto o segundo colocado é Michael Schumacher, com "apenas" quatro triunfos no tradicional circuito de Hungaroring.

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Na verdade, não demorou nada para Hamilton se familiarizar com a pista húngara. Já em sua temporada de estreia na Fórmula 1, em 2007, o jovem britânico levou a McLaren à sétima vitória da equipe em Budapeste, juntando-se a outros dois campeões mundiais: Mika Hakkinen e Ayrton Senna.

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O lendário piloto brasileiro, inclusive, também se destaca no circuito. Depois de Hamilton e Schumacher, é Senna quem aparece no Top 3 dos maiores vencedores do GP da Hungria, com triunfos em 1988, 1991 e 1992. Vale lembrar ainda que foi lá que Ayrton sofreu com o que é considerado até hoje a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 – protagonizada por outro brazuca, o também tricampeão Nelson Piquet.

Mas, voltando para Hamilton… Mais duas vitórias foram conquistadas pelo piloto ainda na McLaren, antes da vitoriosa transferência para a Mercedes. A partir daí, foram mais cinco triunfos entre 2013 e 2020 para a coleção. Desde então, porém, o britânico bateu na trave em duas oportunidades, mas segue sem voltar ao lugar mais alto do pódio.

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Nos últimos cinco anos, embora sem vitórias, 2023 merece destaque. Em meio ao domínio impressionante da Red Bull, principalmente com Max Verstappen, foi Lewis Hamilton quem conquistou a pole position do GP da Hungria. Ainda assim, não teve o mesmo sucesso na corrida e terminou a disputa na quarta colocação.

Verstappen e Hamilton - GP da Hungria F1 2019
Max Verstappen e Lewis Hamilton no pódio do GP da Hungria na F1 2019 (Foto: AFP)

Agora, Hamilton terá a oportunidade de ampliar ainda mais o próprio recorde no GP da Hungria. Caso conquiste a nona vitória em Budapeste, o britânico também igualará o número de triunfos que tem em casa, no GP da Inglaterra, e passará a dividir com Silverstone a condição de seu palco mais vitorioso na Fórmula 1.

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A Ferrari, por sua vez, chega ao Hungaroring com motivos para acreditar em um bom resultado. O traçado sinuoso e com poucas retas favorece as características do carro italiano, o que pode colocar Hamilton novamente entre os principais candidatos à vitória.

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