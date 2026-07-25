Domínio na F1 transforma Hungria em segunda casa de Hamilton
Heptacampeão mundial tenta aumentar vantagem como maior vencedor da etapa
Quem tem mais, tem oito vitórias e nove pole positions. E se você pensa que a liderança é disputada no detalhe, se enganou. Lewis Hamilton é o maior vencedor do Grande Prêmio da Hungria, enquanto o segundo colocado é Michael Schumacher, com "apenas" quatro triunfos no tradicional circuito de Hungaroring.
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Na verdade, não demorou nada para Hamilton se familiarizar com a pista húngara. Já em sua temporada de estreia na Fórmula 1, em 2007, o jovem britânico levou a McLaren à sétima vitória da equipe em Budapeste, juntando-se a outros dois campeões mundiais: Mika Hakkinen e Ayrton Senna.
O lendário piloto brasileiro, inclusive, também se destaca no circuito. Depois de Hamilton e Schumacher, é Senna quem aparece no Top 3 dos maiores vencedores do GP da Hungria, com triunfos em 1988, 1991 e 1992. Vale lembrar ainda que foi lá que Ayrton sofreu com o que é considerado até hoje a maior ultrapassagem da história da Fórmula 1 – protagonizada por outro brazuca, o também tricampeão Nelson Piquet.
Mas, voltando para Hamilton… Mais duas vitórias foram conquistadas pelo piloto ainda na McLaren, antes da vitoriosa transferência para a Mercedes. A partir daí, foram mais cinco triunfos entre 2013 e 2020 para a coleção. Desde então, porém, o britânico bateu na trave em duas oportunidades, mas segue sem voltar ao lugar mais alto do pódio.
Nos últimos cinco anos, embora sem vitórias, 2023 merece destaque. Em meio ao domínio impressionante da Red Bull, principalmente com Max Verstappen, foi Lewis Hamilton quem conquistou a pole position do GP da Hungria. Ainda assim, não teve o mesmo sucesso na corrida e terminou a disputa na quarta colocação.
Agora, Hamilton terá a oportunidade de ampliar ainda mais o próprio recorde no GP da Hungria. Caso conquiste a nona vitória em Budapeste, o britânico também igualará o número de triunfos que tem em casa, no GP da Inglaterra, e passará a dividir com Silverstone a condição de seu palco mais vitorioso na Fórmula 1.
A Ferrari, por sua vez, chega ao Hungaroring com motivos para acreditar em um bom resultado. O traçado sinuoso e com poucas retas favorece as características do carro italiano, o que pode colocar Hamilton novamente entre os principais candidatos à vitória.
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