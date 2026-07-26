Oscar Piastri critica Sainz após erro na F1: 'Uma das mais estúpidas que já vi' Piloto australiano sofreu ainda com problemas na McLaren e abandonou a corrida

A corrida começou cheia de esperanças para os fãs de Oscar Piastri, que desbancou o pole position já na largada do GP da Hungria. De protagonista a coadjuvante, o piloto da McLaren sofreu para passar Carlos Sainz na pista e viu a vitória, que parecia tão próxima, escapar de suas mãos. Depois da corrida, porém, as críticas ao espanhol da Williams não demoraram a aparecer.

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Piastri começou o GP da Hungria da melhor maneira possível. Mesmo largando em segundo, o australiano superou Lando Norris logo na largada e assumiu a liderança da F1. A McLaren ainda deu prioridade ao piloto na primeira parada, mas o australiano acabou prejudicado ao retornar à pista e perder tempo atrás de Carlos Sainz, que era retardatário.

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Na ocasião, Piastri viu a Williams ser "jogada" na sua frente após uma tentativa de ultrapassagem. O espanhol afirmou que não havia sido avisado de que precisava dar passagem e, por isso, estava focado na disputa contra Fernando Alonso. Após o toque com Sainz, o piloto da McLaren foi parar na grama e perdeu segundos importantes para recuperar o controle do carro.

Com isso, Norris conseguiu voltar à frente do companheiro após fazer sua própria parada. Ainda assim, Oscar seguia em segundo e mantinha chances de vitória, mas abandonou na 56ª volta após uma falha na caixa de câmbio. Já irritado, o australiano detonou a atitude do espanhol em entrevista ao Viaplay.

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— Essa deve ser uma das coisas mais burras que eu já vi em uma pista de corrida. Eu realmente não ligo para as desculpas que ele deu — afirmou.

E as críticas não pararam aí. Entre as piadas que rodam entre os amantes do automobilismo, é "conhecido" que Oscar Piastri não costuma expressar tanto suas emoções para o público, sejam elas boas ou ruins. Ao "Motorsport", porém, o piloto garantiu que o lance com Carlos Sainz conseguiu tirá-lo do sério, mais até do que o próprio abandono.

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— No momento (da batida com Sainz), fiquei incrivelmente irritado. Na verdade, "irritado" não é a palavra que eu usaria, mas há uma infinidade de outras que eu usaria para o Carlos. Depois, obviamente, quando o Lando saiu à frente, eu sabia que não tinha ritmo para atacá-lo. Então, sabia que minhas chances de vencer a corrida tinham acabado ali. Naquele momento, fiquei p*** da vida por ter perdido a liderança. Mas isso não foi culpa da equipe. Foi culpa do Carlos — confessou o piloto.

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O australiano ainda reconheceu que a decisão da McLaren de alongar o primeiro stint, ainda com pneus médios, foi uma escolha boa e consciente. Para o piloto, inclusive, o pit stop não foi o que o atrapalhou na luta pela liderança, mas sim o incidente com o rival da Williams.

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Sainz é punido após toque com Piastri

Carlos Sainz chegou ainda a ser punido pelos comissários após o incidente com Oscar Piastri durante o GP da Hungria. Assim, o espanhol recebeu uma penalidade de cinco segundos pelo toque com o piloto da McLaren, ocorrido na 38ª volta da corrida.

De acordo com a decisão da FIA, Sainz foi considerado totalmente responsável pela colisão. Os comissários, porém, levaram em conta que a visibilidade do piloto da Williams estava limitada pela posição dos carros na pista e pelo tráfego ao redor. Por isso, a punição aplicada foi reduzida em relação à penalidade padrão de dez segundos para esse tipo de incidente.

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