Hamilton e Antonelli são punidos pela F1 e despencam no grid do GP da Hungria
Os pilotos perderam três posições por diferentes punições após classificação
Lewis Hamilton e Kimi Antonelli terão um domingo diferente do que esperavam no GP da Hungria. Após a classificação deste sábado (25), dois pilotos foram punidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e perderam três posições cada no grid de largada. Com isso, o heptacampeão mundial, que havia terminado a sessão em segundo, agora parte apenas em quinto, enquanto o líder do campeonato cai para sétimo.
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A punição de Hamilton aconteceu durante a última tentativa de volta rápida. O piloto da Ferrari já havia encerrado seu giro quando Oscar Piastri chegou para iniciar uma volta decisiva e encontrou o britânico em velocidade reduzida na aproximação da primeira curva. O australiano precisou desviar e acabou perdendo a oportunidade de melhorar seu tempo.
A FIA considerou que Hamilton atrapalhou o piloto da McLaren e aplicou a perda de três posições. A Ferrari tentou argumentar que o britânico não tinha recebido a informação sobre a aproximação de Piastri a tempo e que também não conseguia enxergar o rival pelo posicionamento dos carros na pista. Os comissários, porém, não aceitaram a justificativa.
Antonelli, por outro lado, foi punido por um motivo completamente diferente. O italiano encontrou uma bandeira amarela na última curva do Hungaroring após Max Verstappen rodar no local. Embora tenha reduzido o ritmo, os dados analisados pela FIA mostraram que a velocidade do piloto ainda estava acima do permitido para a situação.
Por isso, Antonelli também recebeu uma punição de três posições. O líder do campeonato ainda foi investigado por outro episódio de redução de velocidade durante a classificação, mas, neste caso, escapou de uma nova perda no grid e recebeu apenas uma advertência.
As punições mexeram diretamente com as primeiras posições. Charles Leclerc avançou para segundo, Oscar Piastri subiu para terceiro e Max Verstappen passou a ocupar a quarta colocação. Na frente de todos, Lando Norris manteve a pole position conquistada na classificação.
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Nova classificação na F1 2026
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Lando Norris
McLaren
2
Charles Leclerc
Ferrari
3
Oscar Piastri
McLaren
4
Max Verstappen
Red Bull
5
Lewis Hamilton
Ferrari
6
George Russell
Mercedes
7
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
8
Isack Hadjar
Red Bull
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
10
Nico Hülkenberg
Audi
11
Liam Lawson
Racing Bulls
12
Pierre Gasly
Alpine
13
Franco Colapinto
Alpine
14
Gabriel Bortoleto
Audi
15
Esteban Ocon
Haas
16
Fernando Alonso
Aston Martin
17
Oliver Bearman
Haas
18
Carlos Sainz
Williams
19
Alexander Albon
Williams
20
Lance Stroll
Aston Martin
21
Valtteri Bottas
Cadillac
22
Sergio Perez
Cadillac
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