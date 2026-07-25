Hamilton e Antonelli são punidos pela F1 e despencam no grid do GP da Hungria Os pilotos perderam três posições por diferentes punições após classificação

Lewis Hamilton e Kimi Antonelli terão um domingo diferente do que esperavam no GP da Hungria. Após a classificação deste sábado (25), dois pilotos foram punidos pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA) e perderam três posições cada no grid de largada. Com isso, o heptacampeão mundial, que havia terminado a sessão em segundo, agora parte apenas em quinto, enquanto o líder do campeonato cai para sétimo.

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A punição de Hamilton aconteceu durante a última tentativa de volta rápida. O piloto da Ferrari já havia encerrado seu giro quando Oscar Piastri chegou para iniciar uma volta decisiva e encontrou o britânico em velocidade reduzida na aproximação da primeira curva. O australiano precisou desviar e acabou perdendo a oportunidade de melhorar seu tempo.

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A FIA considerou que Hamilton atrapalhou o piloto da McLaren e aplicou a perda de três posições. A Ferrari tentou argumentar que o britânico não tinha recebido a informação sobre a aproximação de Piastri a tempo e que também não conseguia enxergar o rival pelo posicionamento dos carros na pista. Os comissários, porém, não aceitaram a justificativa.

Antonelli, por outro lado, foi punido por um motivo completamente diferente. O italiano encontrou uma bandeira amarela na última curva do Hungaroring após Max Verstappen rodar no local. Embora tenha reduzido o ritmo, os dados analisados pela FIA mostraram que a velocidade do piloto ainda estava acima do permitido para a situação.

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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

Por isso, Antonelli também recebeu uma punição de três posições. O líder do campeonato ainda foi investigado por outro episódio de redução de velocidade durante a classificação, mas, neste caso, escapou de uma nova perda no grid e recebeu apenas uma advertência.

As punições mexeram diretamente com as primeiras posições. Charles Leclerc avançou para segundo, Oscar Piastri subiu para terceiro e Max Verstappen passou a ocupar a quarta colocação. Na frente de todos, Lando Norris manteve a pole position conquistada na classificação.

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Nova classificação na F1 2026

Posição Piloto Equipe 1 Lando Norris McLaren 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Oscar Piastri McLaren 4 Max Verstappen Red Bull 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 8 Isack Hadjar Red Bull 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 10 Nico Hülkenberg Audi 11 Liam Lawson Racing Bulls 12 Pierre Gasly Alpine 13 Franco Colapinto Alpine 14 Gabriel Bortoleto Audi 15 Esteban Ocon Haas 16 Fernando Alonso Aston Martin 17 Oliver Bearman Haas 18 Carlos Sainz Williams 19 Alexander Albon Williams 20 Lance Stroll Aston Martin 21 Valtteri Bottas Cadillac 22 Sergio Perez Cadillac

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