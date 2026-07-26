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AO VIVO: siga a corrida do GP da Hungria, etapa da F1 2026

Atividade acontece no Circuito de Hungaroring neste domingo (26)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 09:30
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Oscar Piastri no GP da Bélgica pela F1 2026
Oscar Piastri no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

A décima primeira etapa da Fórmula 1 de 2026 está perto do fim. Os pilotos estarão de volta ao Hungaroring neste domingo (26) para a corrida principal, após pole position de Lando Norris, que surpreendeu na classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Corrida está prevista para começar às 10h (de Brasília).

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Acompanhe a corrida do GP da Hungria de F1

*EM ATUALIZAÇÃO

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Desempenho do brasileiro em Hungaroring

A classificação começou bem para a Audi, com Nico Hulkenberg avançando ao Q2 e terminando a primeira sessão na sexta colocação. Gabriel Bortoleto também conseguiu passar de fase, embora tenha encerrado o Q1 apenas em décimo.

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A situação ficou mais complicada no Q2. Em uma de suas tentativas, o piloto da F1 chegou a fazer uma boa volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. Mesmo conseguindo registrar um tempo posteriormente, não foi suficiente para deixar a zona de eliminação.

Com isso, Bortoleto terminou a sessão em 14º lugar e não conseguiu avançar ao Q3. O resultado coloca o piloto da Audi na sétima fila do grid de largada para o GP da Hungria.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Previsão de chuva para décima etapa

A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

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