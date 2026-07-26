Gabriel Bortoleto dá nota para primeira metade da temporada da F1 Brasileiro soma 10 pontos no Mundial de Pilotos e bateu na trave no GP da Hungria

Gabriel Bortoleto está satisfeito com o que a Audi apresentou na primeira metade da temporada 2026 da Fórmula 1. Após terminar o GP da Hungria em 11º lugar, neste domingo (26), o brasileiro avaliou o próprio desempenho e o da equipe e deu uma nota alta para o trabalho realizado até aqui: 8.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

— Se fosse para dar uma avaliação para mim e para equipe, eu daria nota 8. Acho que foi um começo de temporada difícil, com algumas quebras e com muita coisa para melhorar. E depois tivemos uma crescente absurda nas últimas etapas. Então, estou muito feliz e por isso dou a nota 8, que é uma nota excelente do meu ponto de vista — afirmou, em entrevista ao "ge".

continua após a publicidade

A avaliação positiva acontece justamente após uma corrida em que Bortoleto bateu na trave pela pontuação. O brasileiro largou em 14º no Hungaroring, ganhou posições ao longo da prova e chegou a ocupar o nono lugar. Na parte final, porém, perdeu rendimento com os pneus desgastados e terminou em 11º, a menos de um segundo de Arvid Lindblad, que ficou com a última posição na zona de pontuação.

Mesmo sem pontuar, a corrida reforçou a evolução apresentada pela Audi nas últimas etapas. Depois de conquistar o oitavo lugar nos GPs da Inglaterra e da Bélgica, Bortoleto vê a equipe cada vez mais próxima da briga com a Racing Bulls pelo posto de quinta potência do grid.

continua após a publicidade

— Depois das últimas corridas, pelo que vimos, a gente está hoje na F1 entre a quinta e a sexta força, sem dúvida nenhuma. Mas a gente ainda precisa acertar alguns fatores para de fato se manter em quinto mesmo — explicou.

A Audi, de fato, deixou para trás o início complicado de temporada e passou a aparecer com mais frequência na disputa pelas primeiras posições do pelotão intermediário. Na Hungria, Nico Hulkenberg terminou em nono, enquanto Bortoleto ficou próximo de somar mais pontos para a equipe. Ao todo, o time soma 12 pontos – 10 do brasileiro e 2 do alemão.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: Felipe Massa relembra acidente 'da mola' que mudou sua vida na F1

Bortoleto projeta segunda metade da F1

A Fórmula 1 agora entra na tradicional pausa de verão na Europa. O campeonato será retomado em agosto, com o GP da Holanda, em Zandvoort. Até lá, Bortoleto pretende aproveitar o período de descanso antes de voltar ao trabalho com a Audi.

— Agora vamos descansar uma semana com a pausa de verão da F1 e depois voltar para a loucura. É melhorar, melhorar e melhorar — concluiu.

A expectativa do brasileiro é que a equipe consiga manter o ritmo apresentado nas últimas etapas e se estabeleça de vez na disputa entre os construtores. Com a segunda metade do campeonato pela frente, Bortoleto também espera transformar a evolução recente em novas oportunidades de pontuar e brigar pelo Top 10.

continua após a publicidade