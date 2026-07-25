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AO VIVO: siga a classificação do GP da Hungria, da F1 2026

Sessão define a décima primeira pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 10:30
Atualizado há 0 minutos
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Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026
Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 24 e 26 de julho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Hungria para o Treino Livre 3 e, para fechar o sábado (25), formam o grid de largada da prova principal. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Tempo real da classificação do GP da Hungria na F1

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Rapidamente, todos os pilotos saem dos boxes. E que comece a disputa!
  • Max Verstappen puxa o pelotão
  • Começa a última quali em Hungaroring

🏁 FIM DO Q2! Norris se mantém na ponta; Bortoleto terminou em 14º lugar.
ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Fernando Alonso

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  • Cronômetro encerrado!
  • Norris é líder, seguido por Leclerc e Hadjar
  • Brasileiro marca tempo, mas segue na zona de eliminação
  1. Bortoleto segue sem tempo rápido
  • Antonelli assume a liderança, que logo é "roubada" por Hamilton
  1. Gabriel Bortoleto estava em excelente volta, mas precisou frear após bandeira amarela, acionada após rodada de Isack Hadjar
  • Max Verstappen assume a ponta!
  1. Como esperado, o espanhol da Aston Martin é o primeiro a marcar tempo
  • Todos os pilotos na pista!
  • E não podia ser diferente... Alonso é o primeiro a sair dos boxes
  • Vai começar! Tempo reduzido em relação ao Q1. Agora, são apenas 15 minutos

🏁 FIM DO Q1! Norris foi o mais rápido; Bortoleto é 10º.
ELIMINADOS: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas, Sergio Perez

  • Cronômetro encerrado!
  • Fernando Alonso está no Q2!!!!!!!!!!!!!!!
  • Apenas a dupla da Ferrari está com pneus médios; resto do pelotão usa macios
  • Hulkenberg sobe para 6º lugar. Bela apresentação da Audi!
  • Sem mais sustos! Gabriel pula para 9º
  1. Menos de 2 minutos para o fim, e Bortoleto ainda não tem tempo rápido
  1. Destaque para a Aston Martin: Fernando Alonso ocupa a 12ª colocação; em caso de classificação ao Q2, será a primeira vez da equipe na temporada de 2026
  • Enquanto isso, Norris assume a ponta com 1m18s277
  1. Volta do brasileiro foi deletada por limites de pista!
  1. Boa volta da dupla da Audi! Hulkenberg e Bortoleto sobem para 8º e 9º, respectivamente
  • Com os primeiros tempos marcados, é Max Verstappen que lidera o pelotão
  • Não demorou para os primeiros pilotos irem à pista: as duplas da Cadillac, Williams e Aston Martin

🟢 CLASSIFICAÇÃO INICIADA!

  • Relembre como foi o GP da Bélgica:
  • Classificação do GP da Hungria começa em 30 minutos

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E os horários no GP da Hungria?

SÁBADO, 25 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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