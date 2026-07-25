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Norris faz a pole na Hungria, e Bortoleto cai no grid da F1 2026

Lewis Hamilton e Charles Leclerc fecham pódio em classificação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 12:23
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Lando Norris fala em evento de lançamento de golfe da McLaren na Flórida. (Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP)
Lando Norris fala em evento de lançamento de golfe da McLaren na Flórida. (Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP)

Lando Norris conquistou a pole position para o GP da Hungria, a 11ª etapa da Fórmula 1 em 2026. Neste sábado (25), o piloto da McLaren superou a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, na disputa pela primeira colocação no grid do Hungaroring. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 e largará na 14ª posição.

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Como foi a classificação do GP da Bélgica?

Q1

A primeira sessão começou com os pilotos deixando os boxes gradualmente no Hungaroring. As duplas da Cadillac, Williams e Aston Martin foram algumas das primeiras a entrar na pista, e Max Verstappen assumiu provisoriamente a liderança após os primeiros tempos registrados. Na sequência, a dupla da Audi apareceu bem, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto chegando a ocupar a oitava e a nona posições.

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Bortoleto, porém, teve a primeira volta rápida deletada por exceder os limites de pista e precisou voltar a buscar um tempo competitivo. O brasileiro conseguiu reagir nos minutos finais e subiu para a nona colocação, enquanto Fernando Alonso também garantiu a classificação ao Q2 pela primeira vez na temporada. Lando Norris terminou como o mais rápido da sessão.

ELIMINADOS: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Q2

Fernando Alonso foi o primeiro piloto a deixar os boxes no início do Q2, mas Max Verstappen rapidamente assumiu a liderança após registrar o primeiro tempo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, chegou a fazer uma excelente volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. O brasileiro ainda conseguiu marcar um tempo, mas permaneceu na zona de eliminação.

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Na sequência, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton se alternaram na liderança, enquanto Lando Norris terminou a sessão na ponta, seguido por Charles Leclerc e Hadjar. Bortoleto não conseguiu reagir na reta final e terminou em 14º lugar, sendo eliminado junto de outros seis pilotos.

ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Fernando Alonso.

Q3

Na sessão decisiva, Max foi o primeiro piloto a puxar o pelotão para a pista, mas a disputa pela pole position rapidamente ganhou novos protagonistas. Norris assumiu a liderança provisória, antes de Hamilton registrar 1min17s219 e tomar a ponta. Todos os pilotos voltaram aos boxes antes da tentativa final, preparando-se para a última disputa pela primeira posição.

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De volta para a decisão, o britânico da Ferrari foi o primeiro a completar o giro, mas Lando conseguiu recuperar a liderança. Verstappen ainda rodou e provocou uma rápida bandeira amarela, enquanto George Russell teve problemas com o carro na curva 1 e precisou aguardar a ajuda dos comissários. No fim, Norris confirmou a pole position, com Hamilton em segundo e Leclerc completando a primeira fila.

➡️ De novato a piloto do dia: estreia de Bortoleto na Hungria marca feito inédito

Confira grid de largada em Hungaroring

PosiçãoPilotoEquipeTempo

1

Lando Norris

McLaren

1:17.207

2

Lewis Hamilton

Ferrari

1:17.219

3

Charles Leclerc

Ferrari

1:17.445

4

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

1:17.479

5

Oscar Piastri

McLaren

1:17.684

6

Max Verstappen

Red Bull

1:17.725

7

George Russell

Mercedes

1:17.760

8

Isack Hadjar

Red Bull

1:17.856

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

1:18.281

10

Nico Hülkenberg

Audi

1:18.686

11

Liam Lawson

Racing Bulls

1:18.765

12

Pierre Gasly

Alpine

1:18.844

13

Franco Colapinto

Alpine

1:19.027

14

Gabriel Bortoleto

Audi

1:19.105

15

Esteban Ocon

Haas

1:19.734

16

Fernando Alonso

Aston Martin

1:19.808

17

Oliver Bearman

Haas

1:20.233

18

Carlos Sainz

Williams

1:20.621

19

Alexander Albon

Williams

1:20.658

20

Lance Stroll

Aston Martin

1:20.659

21

Valtteri Bottas

Cadillac

1:20.886

22

Sergio Perez

Cadillac

1:21.322

Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)
Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

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