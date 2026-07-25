Norris faz a pole na Hungria, e Bortoleto cai no grid da F1 2026 Lewis Hamilton e Charles Leclerc fecham pódio em classificação

Lando Norris conquistou a pole position para o GP da Hungria, a 11ª etapa da Fórmula 1 em 2026. Neste sábado (25), o piloto da McLaren superou a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, na disputa pela primeira colocação no grid do Hungaroring. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 e largará na 14ª posição.

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Como foi a classificação do GP da Bélgica?

Q1

A primeira sessão começou com os pilotos deixando os boxes gradualmente no Hungaroring. As duplas da Cadillac, Williams e Aston Martin foram algumas das primeiras a entrar na pista, e Max Verstappen assumiu provisoriamente a liderança após os primeiros tempos registrados. Na sequência, a dupla da Audi apareceu bem, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto chegando a ocupar a oitava e a nona posições.

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Bortoleto, porém, teve a primeira volta rápida deletada por exceder os limites de pista e precisou voltar a buscar um tempo competitivo. O brasileiro conseguiu reagir nos minutos finais e subiu para a nona colocação, enquanto Fernando Alonso também garantiu a classificação ao Q2 pela primeira vez na temporada. Lando Norris terminou como o mais rápido da sessão.

ELIMINADOS: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.

Q2

Fernando Alonso foi o primeiro piloto a deixar os boxes no início do Q2, mas Max Verstappen rapidamente assumiu a liderança após registrar o primeiro tempo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, chegou a fazer uma excelente volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. O brasileiro ainda conseguiu marcar um tempo, mas permaneceu na zona de eliminação.

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Na sequência, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton se alternaram na liderança, enquanto Lando Norris terminou a sessão na ponta, seguido por Charles Leclerc e Hadjar. Bortoleto não conseguiu reagir na reta final e terminou em 14º lugar, sendo eliminado junto de outros seis pilotos.

ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Fernando Alonso.

Q3

Na sessão decisiva, Max foi o primeiro piloto a puxar o pelotão para a pista, mas a disputa pela pole position rapidamente ganhou novos protagonistas. Norris assumiu a liderança provisória, antes de Hamilton registrar 1min17s219 e tomar a ponta. Todos os pilotos voltaram aos boxes antes da tentativa final, preparando-se para a última disputa pela primeira posição.

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De volta para a decisão, o britânico da Ferrari foi o primeiro a completar o giro, mas Lando conseguiu recuperar a liderança. Verstappen ainda rodou e provocou uma rápida bandeira amarela, enquanto George Russell teve problemas com o carro na curva 1 e precisou aguardar a ajuda dos comissários. No fim, Norris confirmou a pole position, com Hamilton em segundo e Leclerc completando a primeira fila.

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Confira grid de largada em Hungaroring

Posição Piloto Equipe Tempo 1 Lando Norris McLaren 1:17.207 2 Lewis Hamilton Ferrari 1:17.219 3 Charles Leclerc Ferrari 1:17.445 4 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 1:17.479 5 Oscar Piastri McLaren 1:17.684 6 Max Verstappen Red Bull 1:17.725 7 George Russell Mercedes 1:17.760 8 Isack Hadjar Red Bull 1:17.856 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:18.281 10 Nico Hülkenberg Audi 1:18.686 11 Liam Lawson Racing Bulls 1:18.765 12 Pierre Gasly Alpine 1:18.844 13 Franco Colapinto Alpine 1:19.027 14 Gabriel Bortoleto Audi 1:19.105 15 Esteban Ocon Haas 1:19.734 16 Fernando Alonso Aston Martin 1:19.808 17 Oliver Bearman Haas 1:20.233 18 Carlos Sainz Williams 1:20.621 19 Alexander Albon Williams 1:20.658 20 Lance Stroll Aston Martin 1:20.659 21 Valtteri Bottas Cadillac 1:20.886 22 Sergio Perez Cadillac 1:21.322

Oscar Piastri no GP da Bélgica (Foto: SIMON WOHLFAHRT / AFP)

🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Bélgica

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