Norris faz a pole na Hungria, e Bortoleto cai no grid da F1 2026
Lewis Hamilton e Charles Leclerc fecham pódio em classificação
Lando Norris conquistou a pole position para o GP da Hungria, a 11ª etapa da Fórmula 1 em 2026. Neste sábado (25), o piloto da McLaren superou a dupla da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, na disputa pela primeira colocação no grid do Hungaroring. Mais atrás no grid, Gabriel Bortoleto foi eliminado no Q2 e largará na 14ª posição.
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Como foi a classificação do GP da Bélgica?
Q1
A primeira sessão começou com os pilotos deixando os boxes gradualmente no Hungaroring. As duplas da Cadillac, Williams e Aston Martin foram algumas das primeiras a entrar na pista, e Max Verstappen assumiu provisoriamente a liderança após os primeiros tempos registrados. Na sequência, a dupla da Audi apareceu bem, com Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto chegando a ocupar a oitava e a nona posições.
Bortoleto, porém, teve a primeira volta rápida deletada por exceder os limites de pista e precisou voltar a buscar um tempo competitivo. O brasileiro conseguiu reagir nos minutos finais e subiu para a nona colocação, enquanto Fernando Alonso também garantiu a classificação ao Q2 pela primeira vez na temporada. Lando Norris terminou como o mais rápido da sessão.
ELIMINADOS: Oliver Bearman, Carlos Sainz, Alex Albon, Lance Stroll, Valtteri Bottas e Sergio Pérez.
Q2
Fernando Alonso foi o primeiro piloto a deixar os boxes no início do Q2, mas Max Verstappen rapidamente assumiu a liderança após registrar o primeiro tempo. Gabriel Bortoleto, por sua vez, chegou a fazer uma excelente volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. O brasileiro ainda conseguiu marcar um tempo, mas permaneceu na zona de eliminação.
Na sequência, Kimi Antonelli e Lewis Hamilton se alternaram na liderança, enquanto Lando Norris terminou a sessão na ponta, seguido por Charles Leclerc e Hadjar. Bortoleto não conseguiu reagir na reta final e terminou em 14º lugar, sendo eliminado junto de outros seis pilotos.
ELIMINADOS: Liam Lawson, Pierre Gasly, Franco Colapinto, Gabriel Bortoleto, Esteban Ocon, Oliver Bearman e Fernando Alonso.
Q3
Na sessão decisiva, Max foi o primeiro piloto a puxar o pelotão para a pista, mas a disputa pela pole position rapidamente ganhou novos protagonistas. Norris assumiu a liderança provisória, antes de Hamilton registrar 1min17s219 e tomar a ponta. Todos os pilotos voltaram aos boxes antes da tentativa final, preparando-se para a última disputa pela primeira posição.
De volta para a decisão, o britânico da Ferrari foi o primeiro a completar o giro, mas Lando conseguiu recuperar a liderança. Verstappen ainda rodou e provocou uma rápida bandeira amarela, enquanto George Russell teve problemas com o carro na curva 1 e precisou aguardar a ajuda dos comissários. No fim, Norris confirmou a pole position, com Hamilton em segundo e Leclerc completando a primeira fila.
➡️ De novato a piloto do dia: estreia de Bortoleto na Hungria marca feito inédito
Confira grid de largada em Hungaroring
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
Lando Norris
McLaren
1:17.207
2
Lewis Hamilton
Ferrari
1:17.219
3
Charles Leclerc
Ferrari
1:17.445
4
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:17.479
5
Oscar Piastri
McLaren
1:17.684
6
Max Verstappen
Red Bull
1:17.725
7
George Russell
Mercedes
1:17.760
8
Isack Hadjar
Red Bull
1:17.856
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:18.281
10
Nico Hülkenberg
Audi
1:18.686
11
Liam Lawson
Racing Bulls
1:18.765
12
Pierre Gasly
Alpine
1:18.844
13
Franco Colapinto
Alpine
1:19.027
14
Gabriel Bortoleto
Audi
1:19.105
15
Esteban Ocon
Haas
1:19.734
16
Fernando Alonso
Aston Martin
1:19.808
17
Oliver Bearman
Haas
1:20.233
18
Carlos Sainz
Williams
1:20.621
19
Alexander Albon
Williams
1:20.658
20
Lance Stroll
Aston Martin
1:20.659
21
Valtteri Bottas
Cadillac
1:20.886
22
Sergio Perez
Cadillac
1:21.322
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