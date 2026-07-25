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AO VIVO: siga o treino livre 3 do GP da Hungria pela F1 2026

Acompanhe volta a volta da terceira atividade em Hungaroring

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 07:15
Atualizado há 0 minutos
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Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste sábado (25) do GP da Hungria de 2026 com o terceiro treino livre. A etapa é disputada no Circuito de Hungaroring e volta ainda hoje para a classificação. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

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Acompanhe o TL3

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Sergio Perez tem problema no carro, que sai muita fumaça... Bandeira vermelha!
  1. Lando Norris chega para "roubar" a liderança do companheiro por quase 1 segundo! Que volta!
  • Na pista, Oscar Piastri assume a ponta com 1m19s918 - já com pneus macios
  • Nico Hulkenberg entra para a ação
  1. 10 minutos passaram, e apenas Colapinto, Lance Stroll e Valtteri Bottas vão à pista
  1. Franco Colapinto é o primeiro e único piloto a sair dos boxes
  • Diferente dos dois primeiros treinos, os pilotos não vão à disputa nos minutos iniciais

COMEÇOU!

  • Relembre como foi o GP da Bélgica:
  • Último treino livre do GP da Hungria começa em 15 minutos

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E os horários no GP da Hungria?

SÁBADO, 25 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

Previsão de chuva para etapa da F1 2026

As previsões meteorológicas indicam um fim de semana de calor e tempo seco para o Grande Prêmio da Hungria. A sexta-feira (24), que terá os dois primeiros treinos livres, deve registrar temperaturas entre 14°C e 26°C, sem previsão de chuva. No sábado (25), quando acontecem o terceiro treino livre e a classificação, os termômetros podem chegar aos 29°C, também com 0% de possibilidade de precipitação.

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A principal possibilidade de chuva aparece no domingo (26). A previsão aponta 40% de chance de precipitação, mas a maior parte dela deve acontecer depois das 15h, no horário local, o que reduz a possibilidade de interferência direta na corrida. As temperaturas, por outro lado, podem chegar aos 32°C, enquanto a pista deve atingir aproximadamente 50°C.

Os ventos devem ser fracos ou moderados durante todo o fim de semana, com média de 10 km/h no domingo e rajadas que podem alcançar até 40 km/h. Dessa forma, o calor e o possível desgaste dos pneus devem ser os principais fatores meteorológicos a serem observados pelos pilotos e equipes no Hungaroring.

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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

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