FIA admite que deveria ter punido Leclerc por colisão na Bélgica Comissários debateram o tema durante reunião na última quinta-feira (23)

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) realizou, na última quinta-feira (23), o primeiro de dois encontros anuais entre comissários e pilotos da Fórmula 1 (F1). Durante a reunião, os comissários admitiram erro ao não punir Charles Leclerc por colisão com Oscar Piastri durante o GP da Bélgica. As informações são do jornalista Jon Noble, do portal The Racer.

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Os encontros promovidos pela FIA têm o objetivo de discutir as diretrizes de pilotagem da categoria, e o incidente foi uma das principais pautas do encontro. Na ocasião, Leclerc pressionou Piastri na entrada da curva Les Combes e os dois colidiram, causando estrago no assoalho da McLaren.

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Após revisão do incidente, os comissários entenderam que o australiano não tinha chances reais de ultrapassagem e que o piloto da Ferrari apenas seguiu sua linha normal, por isso decidiram não aplicar punição ao monegasco.

O caso gerou críticas dos pilotos, que apontaram que a decisão poderia abrir precedente para defesas agressivas nas zonas de frenagem. Em um caso semelhante, Lewis Hamilton foi punido com cinco segundos por um toque com George Russell, o que aumentou a polêmica.

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— Acho que, se achamos que isso é ok, é uma coisa ter toques assim, mas mesmo um simples incentivo de saber que você pode deixar o mínimo de espaço e se livrar (de uma punição), não é algo legal - disse Piastri, na ocasião.

Ainda segundo a reportagem do The Race, os comissários da FIA acataram o posicionamento dos pilotos e, a partir de agora, incidentes semelhantes acarretarão punição.

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Oscar Piastri no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

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Veja a programação da semana de F1

SÁBADO, 25 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 26 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir de 10h (de Brasília)

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