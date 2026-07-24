FIA admite que deveria ter punido Leclerc por colisão na Bélgica
Comissários debateram o tema durante reunião na última quinta-feira (23)
A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) realizou, na última quinta-feira (23), o primeiro de dois encontros anuais entre comissários e pilotos da Fórmula 1 (F1). Durante a reunião, os comissários admitiram erro ao não punir Charles Leclerc por colisão com Oscar Piastri durante o GP da Bélgica. As informações são do jornalista Jon Noble, do portal The Racer.
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Os encontros promovidos pela FIA têm o objetivo de discutir as diretrizes de pilotagem da categoria, e o incidente foi uma das principais pautas do encontro. Na ocasião, Leclerc pressionou Piastri na entrada da curva Les Combes e os dois colidiram, causando estrago no assoalho da McLaren.
Após revisão do incidente, os comissários entenderam que o australiano não tinha chances reais de ultrapassagem e que o piloto da Ferrari apenas seguiu sua linha normal, por isso decidiram não aplicar punição ao monegasco.
O caso gerou críticas dos pilotos, que apontaram que a decisão poderia abrir precedente para defesas agressivas nas zonas de frenagem. Em um caso semelhante, Lewis Hamilton foi punido com cinco segundos por um toque com George Russell, o que aumentou a polêmica.
— Acho que, se achamos que isso é ok, é uma coisa ter toques assim, mas mesmo um simples incentivo de saber que você pode deixar o mínimo de espaço e se livrar (de uma punição), não é algo legal - disse Piastri, na ocasião.
Ainda segundo a reportagem do The Race, os comissários da FIA acataram o posicionamento dos pilotos e, a partir de agora, incidentes semelhantes acarretarão punição.
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