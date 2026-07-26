Norris vence na Hungria após novo drama da McLaren na F1
Max Verstappen e Kimi Antonelli fecham pódio em Hungaroring; Gabriel Bortoleto é 11º
Lando Norris conquistou a primeira vitória da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste domingo (26), o britânico largou na pole position e precisou lidar com a pressão do companheiro de McLaren, Oscar Piastri, durante boa parte da corrida, mas conseguiu controlar a disputa no Hungaroring. Max Verstappen terminou em segundo, enquanto Kimi Antonelli completou o pódio do GP da Hungria.
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Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve uma corrida de altos e baixos. O brasileiro largou em 14º, chegou a ocupar a nona posição durante a prova e voltou à zona de pontuação depois da primeira rodada de pit stops. No entanto, perdeu posições na parte final e terminou fora do Top 10.
McLaren começa forte, e Russell despenca
A largada foi bastante movimentada no Hungaroring. Oscar Piastri aproveitou o início da corrida para assumir a liderança, enquanto Lando Norris também conseguiu ganhar posições. Charles Leclerc, que largava em segundo, caiu para quinto.
George Russell, por outro lado, teve um começo desastroso. O piloto da Mercedes entrou em modo antistall e despencou da sexta para a 20ª colocação. A partir daí, iniciou uma recuperação pelo pelotão. Vale destacar que a queda do britânico favoreceu Gabriel Bortoleto, que ganhou uma posição na largada.
Hamilton e Verstappen travam disputa estratégica
A primeira rodada de pit stops começou a mudar o cenário da corrida. Hamilton foi chamado aos boxes na 14ª volta e conseguiu realizar um undercut sobre Verstappen. O piloto da Ferrari voltou à frente do rival, mas a vantagem durou pouco.
Depois de sua parada, Verstappen conseguiu alcançar Hamilton e realizou uma impressionante ultrapassagem na pista. A disputa entre os dois continuou ao longo da corrida, enquanto os pilotos da McLaren também começavam a fazer suas paradas.
Piastri e Leclerc foram aos boxes na 17ª volta, enquanto Norris parou uma volta depois e retornou à pista atrás do companheiro. Com os pit stops dos adversários, Antonelli assumiu provisoriamente a liderança, mas ainda precisava realizar sua própria parada.
Bortoleto chega a ocupar o nono lugar
A estratégia colocou Bortoleto em uma posição bastante interessante. O brasileiro permaneceu na pista enquanto os adversários paravam e chegou a ocupar a nona colocação. O piloto da Audi, inclusive, conseguiu completar 30 voltas com os pneus macios antes de realizar sua primeira parada.
Quando finalmente entrou nos boxes, Bortoleto voltou em 14º lugar. A partir dali, precisou recuperar posições para tentar retornar à zona de pontuação. A reação veio na 39ª volta. Depois de se aproximar de Pierre Gasly, o brasileiro conseguiu realizar a ultrapassagem e subiu para a 12ª colocação. Mais tarde, porém, acabou ultrapassado por Liam Lawson e voltou a perder terreno.
Norris supera Antonelli e assume a liderança
A disputa pela liderança começou a mudar quando Oscar Piastri foi chamado aos boxes pela segunda vez. Como estava à frente de Norris, o australiano recebeu a prioridade da McLaren e fez a parada antes do companheiro de equipe. No retorno à pista, porém, acabou prejudicado por Carlos Sainz, que era retardatário e acabou jogando o carro para cima do piloto da McLaren. Com isso, Piastri perdeu tempo e viu Norris se aproximar.
Quando o britânico finalmente realizou sua parada, conseguiu retornar à pista à frente de Piastri. A liderança, entretanto, ainda estava nas mãos de Antonelli, que havia feito apenas uma parada até aquele momento. Norris passou a pressionar o italiano e, na 46ª volta, conseguiu realizar uma bela ultrapassagem construída ao longo de várias curvas para assumir a ponta.
Antonelli ainda precisou fazer uma nova parada e voltou à pista na sexta colocação. Enquanto isso, a McLaren sofreu um duro golpe: Piastri, que ocupava a segunda posição, teve um problema e abandonou a corrida na 56ª volta. O incidente provocou a entrada do safety car virtual, e Norris, Hamilton e Leclerc aproveitaram a neutralização para realizar novas paradas nos boxes.
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Norris confirma vitória na Hungria
Com a corrida se aproximando do fim, Norris manteve o controle da liderança e não sofreu grandes ameaças. Hamilton, por outro lado, recebeu uma punição de cinco segundos e acabou perdendo uma posição para Charles Leclerc. O britânico ainda tentou se manter à frente do rival, mas a vantagem diminuiu e não foi suficiente para evitar a perda de posição ao fim da corrida.
Bortoleto ainda tentou voltar à zona de pontuação nas voltas finais. O brasileiro ficou muito próximo de Arvid Lindblad, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. Na sequência, também foi superado por Nico Hulkenberg e terminou fora do Top 10.
Sem sustos na última volta, Lando Norris recebeu a bandeirada em primeiro e conquistou sua primeira vitória na temporada 2026. Max Verstappen terminou em segundo, Kimi Antonelli completou o pódio, e Gabriel Bortoleto encerrou o GP da Hungria fora da zona de pontuação.
Resultado final do GP da Hungria
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Resultado
1
Lando Norris
McLaren
2
Max Verstappen
Red Bull
+15.080
3
Kimi Antonelli
Mercedes
+18.728
4
Charles Leclerc
Ferrari
+23.840
5
Lewis Hamilton
Ferrari
+24.540
6
Isack Hadjar
Red Bull
+55.488
7
George Russell
Mercedes
+57.503
8
Liam Lawson
Racing Bulls
+1 volta
9
Nico Hulkenberg
Audi
+1 volta
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
+1 volta
11
Gabriel Bortoleto
Audi
+1 volta
12
Pierre Gasly
Alpine
+1 volta
13
Lance Stroll
Aston Martin
+1 volta
14
Fernando Alonso
Aston Martin
+1 volta
15
Franco Colapinto
Alpine
+2 voltas
16
Esteban Ocon
Haas
+2 voltas
17
Alexander Albon
Williams
+2 voltas
18
Carlos Sainz
Williams
+2 voltas
19
Oliver Bearman
Haas
+2 voltas
20
Oscar Piastri
McLaren
Abandonou
21
Sergio Perez
Cadillac
Abandonou
22
Valtteri Bottas
Cadillac
Abandonou
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