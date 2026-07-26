logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! JogosAssine por R$1,99

Norris vence na Hungria após novo drama da McLaren na F1

Max Verstappen e Kimi Antonelli fecham pódio em Hungaroring; Gabriel Bortoleto é 11º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 12:04
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026
Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

Lando Norris conquistou a primeira vitória da temporada 2026 da Fórmula 1. Neste domingo (26), o britânico largou na pole position e precisou lidar com a pressão do companheiro de McLaren, Oscar Piastri, durante boa parte da corrida, mas conseguiu controlar a disputa no Hungaroring. Max Verstappen terminou em segundo, enquanto Kimi Antonelli completou o pódio do GP da Hungria.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Gabriel Bortoleto, por outro lado, teve uma corrida de altos e baixos. O brasileiro largou em 14º, chegou a ocupar a nona posição durante a prova e voltou à zona de pontuação depois da primeira rodada de pit stops. No entanto, perdeu posições na parte final e terminou fora do Top 10.

continua após a publicidade

McLaren começa forte, e Russell despenca

A largada foi bastante movimentada no Hungaroring. Oscar Piastri aproveitou o início da corrida para assumir a liderança, enquanto Lando Norris também conseguiu ganhar posições. Charles Leclerc, que largava em segundo, caiu para quinto.

George Russell, por outro lado, teve um começo desastroso. O piloto da Mercedes entrou em modo antistall e despencou da sexta para a 20ª colocação. A partir daí, iniciou uma recuperação pelo pelotão. Vale destacar que a queda do britânico favoreceu Gabriel Bortoleto, que ganhou uma posição na largada.

continua após a publicidade

Hamilton e Verstappen travam disputa estratégica

A primeira rodada de pit stops começou a mudar o cenário da corrida. Hamilton foi chamado aos boxes na 14ª volta e conseguiu realizar um undercut sobre Verstappen. O piloto da Ferrari voltou à frente do rival, mas a vantagem durou pouco.

Depois de sua parada, Verstappen conseguiu alcançar Hamilton e realizou uma impressionante ultrapassagem na pista. A disputa entre os dois continuou ao longo da corrida, enquanto os pilotos da McLaren também começavam a fazer suas paradas.

continua após a publicidade

Piastri e Leclerc foram aos boxes na 17ª volta, enquanto Norris parou uma volta depois e retornou à pista atrás do companheiro. Com os pit stops dos adversários, Antonelli assumiu provisoriamente a liderança, mas ainda precisava realizar sua própria parada.

Bortoleto chega a ocupar o nono lugar

A estratégia colocou Bortoleto em uma posição bastante interessante. O brasileiro permaneceu na pista enquanto os adversários paravam e chegou a ocupar a nona colocação. O piloto da Audi, inclusive, conseguiu completar 30 voltas com os pneus macios antes de realizar sua primeira parada.

continua após a publicidade

Quando finalmente entrou nos boxes, Bortoleto voltou em 14º lugar. A partir dali, precisou recuperar posições para tentar retornar à zona de pontuação. A reação veio na 39ª volta. Depois de se aproximar de Pierre Gasly, o brasileiro conseguiu realizar a ultrapassagem e subiu para a 12ª colocação. Mais tarde, porém, acabou ultrapassado por Liam Lawson e voltou a perder terreno.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

Norris supera Antonelli e assume a liderança

A disputa pela liderança começou a mudar quando Oscar Piastri foi chamado aos boxes pela segunda vez. Como estava à frente de Norris, o australiano recebeu a prioridade da McLaren e fez a parada antes do companheiro de equipe. No retorno à pista, porém, acabou prejudicado por Carlos Sainz, que era retardatário e acabou jogando o carro para cima do piloto da McLaren. Com isso, Piastri perdeu tempo e viu Norris se aproximar.

continua após a publicidade

Quando o britânico finalmente realizou sua parada, conseguiu retornar à pista à frente de Piastri. A liderança, entretanto, ainda estava nas mãos de Antonelli, que havia feito apenas uma parada até aquele momento. Norris passou a pressionar o italiano e, na 46ª volta, conseguiu realizar uma bela ultrapassagem construída ao longo de várias curvas para assumir a ponta.

Antonelli ainda precisou fazer uma nova parada e voltou à pista na sexta colocação. Enquanto isso, a McLaren sofreu um duro golpe: Piastri, que ocupava a segunda posição, teve um problema e abandonou a corrida na 56ª volta. O incidente provocou a entrada do safety car virtual, e Norris, Hamilton e Leclerc aproveitaram a neutralização para realizar novas paradas nos boxes.

continua após a publicidade

➡️ Exclusivo: Felipe Massa relembra acidente 'da mola' que mudou sua vida na F1

Norris confirma vitória na Hungria

Com a corrida se aproximando do fim, Norris manteve o controle da liderança e não sofreu grandes ameaças. Hamilton, por outro lado, recebeu uma punição de cinco segundos e acabou perdendo uma posição para Charles Leclerc. O britânico ainda tentou se manter à frente do rival, mas a vantagem diminuiu e não foi suficiente para evitar a perda de posição ao fim da corrida.

Bortoleto ainda tentou voltar à zona de pontuação nas voltas finais. O brasileiro ficou muito próximo de Arvid Lindblad, mas não conseguiu realizar a ultrapassagem. Na sequência, também foi superado por Nico Hulkenberg e terminou fora do Top 10.

continua após a publicidade

Sem sustos na última volta, Lando Norris recebeu a bandeirada em primeiro e conquistou sua primeira vitória na temporada 2026. Max Verstappen terminou em segundo, Kimi Antonelli completou o pódio, e Gabriel Bortoleto encerrou o GP da Hungria fora da zona de pontuação.

Resultado final do GP da Hungria

PosiçãoPilotoEquipeResultado

1

Lando Norris

McLaren

2

Max Verstappen

Red Bull

+15.080

3

Kimi Antonelli

Mercedes

+18.728

4

Charles Leclerc

Ferrari

+23.840

5

Lewis Hamilton

Ferrari

+24.540

6

Isack Hadjar

Red Bull

+55.488

7

George Russell

Mercedes

+57.503

8

Liam Lawson

Racing Bulls

+1 volta

9

Nico Hulkenberg

Audi

+1 volta

10

Arvid Lindblad

Racing Bulls

+1 volta

11

Gabriel Bortoleto

Audi

+1 volta

12

Pierre Gasly

Alpine

+1 volta

13

Lance Stroll

Aston Martin

+1 volta

14

Fernando Alonso

Aston Martin

+1 volta

15

Franco Colapinto

Alpine

+2 voltas

16

Esteban Ocon

Haas

+2 voltas

17

Alexander Albon

Williams

+2 voltas

18

Carlos Sainz

Williams

+2 voltas

19

Oliver Bearman

Haas

+2 voltas

20

Oscar Piastri

McLaren

Abandonou

21

Sergio Perez

Cadillac

Abandonou

22

Valtteri Bottas

Cadillac

Abandonou

🏎️ Aposte no brasileiro Gabriel Bortoleto na F1 2026
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Charles Leclerc, acelera no primeiro dia dos testes de pré-temporada da Fórmula 1 no Circuito Internacional do Bahrein, em Sakhir, em 18 de fevereiro de 2026 (Foto: Giuseppe Cacace/AFP)

Fórmula 1

F1 confirma retorno de etapa ao calendário de 2026

Há 2 horas
Oscar Piastri no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1

Volta a volta da vitória de Norris no GP da Hungria pela F1 2026

Há 2 horas
Felipe Massa em garagem da Ferrari antes da corrida na F1

Fórmula 1

Exclusivo: Felipe Massa relembra acidente 'da mola' que mudou sua vida na F1

Há 4 horas
Charles Leclerc em ação no GP da Inglaterra pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste domingo (26)

Há 5 horas
Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

GP da Hungria: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Há 20 horas
Lewis Hamilton em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Fórmula 1

Hamilton e Antonelli são punidos pela F1 e despencam no grid do GP da Hungria

Há 20 horas
Mais LANCE!
Lando Norris fala em evento de lançamento de golfe da McLaren na Flórida. (Foto: Cliff Hawkins/Getty Images/AFP)

Norris faz a pole na Hungria, e Bortoleto cai no grid da F1 2026

Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026

Volta a volta da pole de Norris no GP da Hungria pela F1 2026

Gabriel Bortoleto na F1 2026 pela Audi (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

De novato a piloto do dia: estreia de Bortoleto na Hungria marca feito inédito

Lewis Hamilton - GP da Hungria F1 2019

Domínio na F1 transforma Hungria em segunda casa de Hamilton

Isack Hadjar em ação no GP da Hungria pela F1 2026

Norris supera Hamilton e lidera treino livre 3 na Hungria pela F1 2026

Lewis Hamilton, da Ferrari, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP da Hungria neste sábado (25)

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

F1: Kimi Antonelli trava batalha judicial com ex-empresário

Charles Leclerc, da Ferrari, durante o GP da Bélgica de Fórmula 1

FIA admite que deveria ter punido Leclerc por colisão na Bélgica

Kimi Antonelli, da Mercedes, em coletiva no GP da Bélgica pela F1 2026

Kimi Antonelli garante liderança da F1 mesmo se abandonar na Hungria

Max Verstappen no GP da Bélgica pela F1 2026

De volta ao topo, Hamilton lidera treino livre 2 na Hungria pela F1 2026

Lance Stroll e Fernando Alonso, da Aston Martin, no GP da Hungria pela F1 2026

Equipe de Fernando Alonso, Aston Martin apresenta 16 novas atualizações na F1

Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026

Leclerc lidera o treino livre 1 no GP da Hungria na F1; Bortoleto é 6º

ayrton senna nelson piquet

Reginaldo Leme conta bastidores de 'briga' entre Senna e Piquet na F1