F1: Kimi Antonelli trava batalha judicial com ex-empresário Segundo jornal italiano, o ex-agente do piloto teria sido demitido sem justa causa

Enquanto lidera o Mundial de Pilotos de Fórmula 1 (F1), o italiano Kimi Antonelli enfrenta uma turbulência fora das pistas. Segundo o jornal Corriere dello Sport, o jovem da Mercedes trava uma batalha judicial contra o ex-empresário Giovanni Minardi, que alega ter sido demitido sem justa causa.

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Filho de Giancarlo Minardi, fundador da ex-equipe de F1, Giovanni é responsável pela Minardi Management, empresa que agencia a carreira de pilotos. O empresário descobriu Antonelli ainda no kart, quando ele tinha oito anos, e chegou a apresentá-lo à Ferrari antes de fechar com a Mercedes. O vínculo foi rompido quando Kimi entrou na Fórmula 1, em 2025.

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Ainda de acordo com a reportagem do jornal italiano, Antonelli rescindiu o contrato de forma unilateral, e Minardi respondeu com um processo, que corre desde o segundo semestre de 2025 no Tribunal de Bolonha. O empresário alega não ter recebido os honorários previstos em contrato e pede compensação financeira.

O rompimento de contrato com empresários pessoais não é incomum quando pilotos entram em grandes equipes, que passam a gerenciar a imagem de seus atletas. Apesar disso, Giovanni alega no processo que não houve justa causa para sua demissão. O chefe da Mercedes, Toto Wolff, está do lado de Antonelli e estaria à disposição para testemunhar em seu favor nas próximas audiências.

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Kimi Antonelli no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Sarah Meyssonnier / POOL / AFP)

Veja a programação da semana de F1

SÁBADO, 25 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 26 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir de 10h (de Brasília)

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