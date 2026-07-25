GP da Hungria: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1
Lando Norris e Charles Leclerc lideram largada; Bortoleto sai em 14º
A Fórmula 1 chega à 11ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (26). Lando Norris garantiu a pole position no Hungaroring após superar Charles Leclerc e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Na parte inferior do pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição após ser eliminado no Q2.
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O grid de largada sofreu mudanças após a classificação. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli foram punidos com a perda de três posições cada e, por isso, Leclerc, Piastri e Max Verstappen avançaram na formação para a corrida.
Veja grid de largada na Hungria
|Posição
|Piloto
|Equipe
1
Lando Norris
McLaren
2
Charles Leclerc
Ferrari
3
Oscar Piastri
McLaren
4
Max Verstappen
Red Bull
5
Lewis Hamilton
Ferrari
6
George Russell
Mercedes
7
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
8
Isack Hadjar
Red Bull
9
Arvid Lindblad
Racing Bulls
10
Nico Hülkenberg
Audi
11
Liam Lawson
Racing Bulls
12
Pierre Gasly
Alpine
13
Franco Colapinto
Alpine
14
Gabriel Bortoleto
Audi
15
Esteban Ocon
Haas
16
Fernando Alonso
Aston Martin
17
Oliver Bearman
Haas
18
Carlos Sainz
Williams
19
Alexander Albon
Williams
20
Lance Stroll
Aston Martin
21
Valtteri Bottas
Cadillac
22
Sergio Perez
Cadillac
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Desempenho do brasileiro em Hungaroring
A classificação começou bem para a Audi, com Nico Hulkenberg avançando ao Q2 e terminando a primeira sessão na sexta colocação. Gabriel Bortoleto também conseguiu passar de fase, embora tenha encerrado o Q1 apenas em décimo.
A situação ficou mais complicada no Q2. Em uma de suas tentativas, o piloto da F1 chegou a fazer uma boa volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. Mesmo conseguindo registrar um tempo posteriormente, não foi suficiente para deixar a zona de eliminação.
Com isso, Bortoleto terminou a sessão em 14º lugar e não conseguiu avançar ao Q3. O resultado coloca o piloto da Audi na sétima fila do grid de largada para o GP da Hungria.
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