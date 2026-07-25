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GP da Hungria: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1

Lando Norris e Charles Leclerc lideram largada; Bortoleto sai em 14º

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
25/07/2026 16:08
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Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026
Lando Norris celebra pole no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / AFP)

A Fórmula 1 chega à 11ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (26). Lando Norris garantiu a pole position no Hungaroring após superar Charles Leclerc e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Na parte inferior do pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição após ser eliminado no Q2.

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O grid de largada sofreu mudanças após a classificação. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli foram punidos com a perda de três posições cada e, por isso, Leclerc, Piastri e Max Verstappen avançaram na formação para a corrida.

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Veja grid de largada na Hungria

PosiçãoPilotoEquipe

1

Lando Norris

McLaren

2

Charles Leclerc

Ferrari

3

Oscar Piastri

McLaren

4

Max Verstappen

Red Bull

5

Lewis Hamilton

Ferrari

6

George Russell

Mercedes

7

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

8

Isack Hadjar

Red Bull

9

Arvid Lindblad

Racing Bulls

10

Nico Hülkenberg

Audi

11

Liam Lawson

Racing Bulls

12

Pierre Gasly

Alpine

13

Franco Colapinto

Alpine

14

Gabriel Bortoleto

Audi

15

Esteban Ocon

Haas

16

Fernando Alonso

Aston Martin

17

Oliver Bearman

Haas

18

Carlos Sainz

Williams

19

Alexander Albon

Williams

20

Lance Stroll

Aston Martin

21

Valtteri Bottas

Cadillac

22

Sergio Perez

Cadillac

➡️ De novato a piloto do dia: estreia de Bortoleto na Hungria marca feito inédito

Desempenho do brasileiro em Hungaroring

A classificação começou bem para a Audi, com Nico Hulkenberg avançando ao Q2 e terminando a primeira sessão na sexta colocação. Gabriel Bortoleto também conseguiu passar de fase, embora tenha encerrado o Q1 apenas em décimo.

A situação ficou mais complicada no Q2. Em uma de suas tentativas, o piloto da F1 chegou a fazer uma boa volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. Mesmo conseguindo registrar um tempo posteriormente, não foi suficiente para deixar a zona de eliminação.

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Com isso, Bortoleto terminou a sessão em 14º lugar e não conseguiu avançar ao Q3. O resultado coloca o piloto da Audi na sétima fila do grid de largada para o GP da Hungria.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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