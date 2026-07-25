GP da Hungria: saiba como ficou o grid de largada da corrida na F1 Lando Norris e Charles Leclerc lideram largada; Bortoleto sai em 14º

A Fórmula 1 chega à 11ª etapa da temporada de 2026 neste domingo (26). Lando Norris garantiu a pole position no Hungaroring após superar Charles Leclerc e Oscar Piastri na disputa pela primeira colocação. Na parte inferior do pelotão, Gabriel Bortoleto parte da 14ª posição após ser eliminado no Q2.

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O grid de largada sofreu mudanças após a classificação. Lewis Hamilton e Kimi Antonelli foram punidos com a perda de três posições cada e, por isso, Leclerc, Piastri e Max Verstappen avançaram na formação para a corrida.

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Veja grid de largada na Hungria

Posição Piloto Equipe 1 Lando Norris McLaren 2 Charles Leclerc Ferrari 3 Oscar Piastri McLaren 4 Max Verstappen Red Bull 5 Lewis Hamilton Ferrari 6 George Russell Mercedes 7 Andrea Kimi Antonelli Mercedes 8 Isack Hadjar Red Bull 9 Arvid Lindblad Racing Bulls 10 Nico Hülkenberg Audi 11 Liam Lawson Racing Bulls 12 Pierre Gasly Alpine 13 Franco Colapinto Alpine 14 Gabriel Bortoleto Audi 15 Esteban Ocon Haas 16 Fernando Alonso Aston Martin 17 Oliver Bearman Haas 18 Carlos Sainz Williams 19 Alexander Albon Williams 20 Lance Stroll Aston Martin 21 Valtteri Bottas Cadillac 22 Sergio Perez Cadillac

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Desempenho do brasileiro em Hungaroring

A classificação começou bem para a Audi, com Nico Hulkenberg avançando ao Q2 e terminando a primeira sessão na sexta colocação. Gabriel Bortoleto também conseguiu passar de fase, embora tenha encerrado o Q1 apenas em décimo.

A situação ficou mais complicada no Q2. Em uma de suas tentativas, o piloto da F1 chegou a fazer uma boa volta, mas precisou frear após uma bandeira amarela provocada por uma rodada de Isack Hadjar. Mesmo conseguindo registrar um tempo posteriormente, não foi suficiente para deixar a zona de eliminação.

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Com isso, Bortoleto terminou a sessão em 14º lugar e não conseguiu avançar ao Q3. O resultado coloca o piloto da Audi na sétima fila do grid de largada para o GP da Hungria.

Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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