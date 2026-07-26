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Atitude da Audi com Bortoleto recebe críticas: 'São inúteis'

Piloto brasileiro fez apenas uma parada e ficou fora da zona de pontuação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/07/2026 14:24
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

A estratégia da Audi para Gabriel Bortoleto no GP da Hungria gerou críticas entre os torcedores nas redes sociais. O brasileiro chegou a ocupar a nona colocação durante a corrida, mas perdeu posições na parte final até a bandeirada e terminou fora da zona de pontuação na F1. Apesar das reclamações, Bortoleto defendeu a decisão da equipe e explicou os problemas enfrentados durante a prova.

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Veja as declarações

Desempenho do brasileiro

Gabriel Bortoleto teve uma corrida de altos e baixos no Hungaroring. Depois de largar em 14º, o brasileiro conseguiu ganhar posições durante a primeira metade da prova e chegou a ocupar a nona colocação, aproveitando o momento em que os adversários começaram a realizar as paradas nos boxes.

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A estratégia da Audi, porém, fez com que Bortoleto permanecesse por 30 voltas com os pneus macios antes de realizar a primeira parada. Quando retornou à pista, o piloto caiu para 14º, mas iniciou uma reação e voltou a avançar no pelotão.

Na 39ª volta, Bortoleto conseguiu ainda ultrapassar Pierre Gasly e subiu. O brasileiro, no entanto, não conseguiu manter o ritmo na parte final e acabou superado por Liam Lawson e pelo companheiro de equipe Nico Hulkenberg. Ainda tentou recuperar a posição nas voltas finais, mas não conseguiu ultrapassar Arvid Lindblad e terminou o GP da Hungria fora da zona de pontuação.

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Bortoleto defende estratégia

Apesar das críticas nas redes sociais, Gabriel Bortoleto defendeu a estratégia utilizada pela Audi no GP da Hungria. Para o brasileiro, a decisão de estender o primeiro stint foi acertada, principalmente pela durabilidade dos pneus macios em comparação com os compostos duros em Budapeste.

— Quando todos eles pararam, eu consegui estender bastante o stint nos pneus macios, que era um pneu muito bom, melhor que o duro em relação à duração, por incrível que pareça.

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Os problemas, porém, apareceram na segunda metade da corrida. Sem outro jogo de pneus macios ou médios disponível, Bortoleto precisou utilizar os compostos duros até a bandeirada. Com o desgaste aumentando nas voltas finais, o brasileiro ainda teve dificuldades para ultrapassar alguns retardatários.

— Depois, trocamos para os duros porque não tinha como eu colocar outro macio, nem um médio, porque não tínhamos disponível. Tentamos ir até o fim, mas, restando 10 voltas para acabar, eu já não tinha mais pneu. Acabou literalmente. A pista é difícil de ultrapassar e fiquei preso atrás do Bearman e do Sainz porque o sistema de bandeira azul parou de funcionar — completou.

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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: JOHN THYS / AFP)

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