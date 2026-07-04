Supercomputador acerta 14 de 16 classificados na Copa do Mundo
Brasil é apontado como amplo favorito contra a Noruega
O supercomputador Opta, especializado em análise de dados estatísticos, registrou 87,5% de aproveitamento na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A tecnologia previu o avanço de 14 das 16 seleções classificadas. Os únicos erros do sistema foram as projeções que indicavam as classificações de Alemanha e Holanda, eliminadas por Paraguai e Marrocos, respectivamente.
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Qual horário de Brasil x Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo?
Para chegar a esses resultados, a plataforma realizou 10 mil simulações de cada confronto. O modelo matemático ganhou notoriedade recentemente ao cravar o título do Paris Saint-Germain na Champions League com 56% de probabilidade.
O desempenho da tecnologia na fase anterior
O sistema computacional avaliou as chances de vitória de cada equipe. Confira o retrospecto dos prognósticos:
Canadá (60,01%) x África do Sul (30,99%) ✅
França x Paraguai já teve goleada e momento histórico na Copa do Mundo; relembre
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Dibu Martínez compara Argentina de 2026 com a de 2022 na Copa do Mundo
Brasil (69,45%) x Japão (30,55%) ✅
Alemanha (80,49%) x Paraguai (19,51%) ❌
Holanda (60,32%) x Marrocos (39,68%) ❌
Noruega (68,05%) x Costa do Marfim (31,95%) ✅
França (83,28%) x Suécia (16,72%) ✅
México (60,19%) x Equador (39,81%) ✅
Inglaterra (82,25%) x RD Congo (17,75%) ✅
Bélgica (56,67%) x Senegal (43,33%) ✅
Estados Unidos (78,44%) x Bósnia (21,56%) ✅
Espanha (83,14%) x Áustria (16,86%) ✅
Portugal (67,30%) x Croácia (32,70%) ✅
Suíça (64,90%) x Argélia (35,10%) ✅
Egito (54,34%) x Austrália (45,66%) ✅
Argentina (87,87%) x Cabo Verde (12,13%) ✅
Colômbia (74,58%) x Gana (25,42%) ✅
Mudança no favoritismo
A Espanha iniciou o torneio como a principal candidata ao título nas projeções do Opta, mas o cenário mudou após o desempenho das primeiras partidas. Atualmente, a França e a Argentina lideram o ranking de favoritismo da máquina.
Outros institutos também apresentam cálculos sobre o torneio:
FGV (Escola de Matemática Aplicada): Aponta a Espanha com 15,57% de chance de título e o Brasil com 4,68%.
"Vidente das Copas" (Estatística brasileira): Diverge dos modelos anteriores e coloca Portugal como o principal candidato ao troféu, seguido pela Espanha, com uma projeção de eliminação brasileira antes das semifinais.
A plataforma atualizou os dados e estipulou as probabilidades para a próxima fase da competição. Segundo a Opta, o duelo mais equilibrado ocorre entre Estados Unidos e Bélgica.
Projeções do supercomputador para as oitavas de final
França (86,8%) x Paraguai (13,2%)
Marrocos (65,7%) x Canadá (34,3%)
Espanha (59,8%) x Portugal (40,2%)
Estados Unidos (50,3%) x Bélgica (49,7%)
Brasil (64,7%) x Noruega (35,3%)
Inglaterra (55,6%) x México (44,4%)
Argentina (78,9%) x Egito (21,1%)
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