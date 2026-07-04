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Supercomputador acerta 14 de 16 classificados na Copa do Mundo

Brasil é apontado como amplo favorito contra a Noruega

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
04/07/2026 10:57
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Taça da Copa do Mundo
Taça da Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

O supercomputador Opta, especializado em análise de dados estatísticos, registrou 87,5% de aproveitamento na primeira fase eliminatória da Copa do Mundo de 2026. A tecnologia previu o avanço de 14 das 16 seleções classificadas. Os únicos erros do sistema foram as projeções que indicavam as classificações de Alemanha e Holanda, eliminadas por Paraguai e Marrocos, respectivamente.

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    • Para chegar a esses resultados, a plataforma realizou 10 mil simulações de cada confronto. O modelo matemático ganhou notoriedade recentemente ao cravar o título do Paris Saint-Germain na Champions League com 56% de probabilidade.

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    O desempenho da tecnologia na fase anterior


    O sistema computacional avaliou as chances de vitória de cada equipe. Confira o retrospecto dos prognósticos:

    Canadá (60,01%) x África do Sul (30,99%) ✅

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    • Brasil (69,45%) x Japão (30,55%) ✅

    Alemanha (80,49%) x Paraguai (19,51%) ❌

    Holanda (60,32%) x Marrocos (39,68%) ❌

    Noruega (68,05%) x Costa do Marfim (31,95%) ✅

    França (83,28%) x Suécia (16,72%) ✅

    México (60,19%) x Equador (39,81%) ✅

    Inglaterra (82,25%) x RD Congo (17,75%) ✅

    Bélgica (56,67%) x Senegal (43,33%) ✅

    Estados Unidos (78,44%) x Bósnia (21,56%) ✅

    Espanha (83,14%) x Áustria (16,86%) ✅

    Portugal (67,30%) x Croácia (32,70%) ✅

    Suíça (64,90%) x Argélia (35,10%) ✅

    Egito (54,34%) x Austrália (45,66%) ✅

    Argentina (87,87%) x Cabo Verde (12,13%) ✅

    Colômbia (74,58%) x Gana (25,42%) ✅

    Mudança no favoritismo


    A Espanha iniciou o torneio como a principal candidata ao título nas projeções do Opta, mas o cenário mudou após o desempenho das primeiras partidas. Atualmente, a França e a Argentina lideram o ranking de favoritismo da máquina.

    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Mbappé comemora gol pela França com Olise (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Outros institutos também apresentam cálculos sobre o torneio:

    FGV (Escola de Matemática Aplicada): Aponta a Espanha com 15,57% de chance de título e o Brasil com 4,68%.

    "Vidente das Copas" (Estatística brasileira): Diverge dos modelos anteriores e coloca Portugal como o principal candidato ao troféu, seguido pela Espanha, com uma projeção de eliminação brasileira antes das semifinais.

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    A plataforma atualizou os dados e estipulou as probabilidades para a próxima fase da competição. Segundo a Opta, o duelo mais equilibrado ocorre entre Estados Unidos e Bélgica.

    Projeções do supercomputador para as oitavas de final

    França (86,8%) x Paraguai (13,2%)

    Marrocos (65,7%) x Canadá (34,3%)

    Espanha (59,8%) x Portugal (40,2%)

    Estados Unidos (50,3%) x Bélgica (49,7%)

    Brasil (64,7%) x Noruega (35,3%)

    Inglaterra (55,6%) x México (44,4%)

    Argentina (78,9%) x Egito (21,1%)

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