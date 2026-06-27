Russell supera acidente de Verstappen e toma pole do GP da Áustria pela F1 2026
Charles Leclerc e Lewis Hamilton fecham pódio em classificação
George Russell conquistou a pole position do GP da Áustria, oitava etapa da Fórmula 1 em 2026. No início deste sábado (27), o britânico da Mercedes superou Charles Leclerc, que ficou em segundo, e Lewis Hamilton, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou no Q2 e largará na 12ª posição – à frente do companheiro de Audi.
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Como foi a classificação do GP da Áustria?
Q1
A classificação começou com George Russell, Max Verstappen e Lando Norris se alternando na liderança nas primeiras voltas rápidas, até que Kimi Antonelli colocou a Mercedes na ponta. Gabriel Bortoleto demorou um pouco mais para deixar os boxes, mas conseguiu evoluir ao longo da sessão e assegurou sua vaga no Q2 na 12ª posição.
Nos minutos finais, Antonelli confirmou o melhor tempo do segmento, enquanto Bortoleto avançou sem maiores sustos para a segunda parte da classificação.
ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.
Q2
Com apenas 15 minutos de duração, o Q2 começou em ritmo intenso, com Lando Norris sendo o primeiro a registrar uma volta rápida. A Ferrari chegou a assumir o protagonismo com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mas Antonelli voltou a mostrar velocidade e recolocou a Mercedes na liderança.
Bortoleto permaneceu na disputa por uma vaga no Q3 até os instantes finais, mas terminou a sessão em 12º lugar, ficando a duas posições da classificação para a fase decisiva. Max Verstappen também viveu momentos de tensão, avançando em décimo, no limite da zona de corte.
ELIMINADOS: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Franco Colapinto.
Q3
A disputa pela pole começou com Verstappen assumindo a liderança provisória ao marcar 1min06s475, mas a Mercedes respondeu rapidamente com Antonelli e George Russell. Charles Leclerc também entrou na briga e chegou a tomar a primeira posição, enquanto Lewis Hamilton figurava entre os candidatos ao topo.
Na tentativa final, Russell encontrou tempo suficiente para superar os adversários e garantir a pole position. A sessão ainda foi marcada pelo acidente de Verstappen nos segundos finais, que provocou bandeira amarela, mas não impediu o piloto da Mercedes de confirmar o melhor tempo à frente de Leclerc e Hamilton. O incidente até chegou a ser investigado pela FIA, mas sem punições.
Como ficou grid de largada
|Posição
|Piloto
|Equipe
|Tempo
1
George Russell
Mercedes
1:06.113
2
Charles Leclerc
Ferrari
1:06.349
3
Lewis Hamilton
Ferrari
1:06.408
4
Andrea Kimi Antonelli
Mercedes
1:06.414
5
Max Verstappen
Red Bull
1:06.475
6
Lando Norris
McLaren
1:06.502
7
Oscar Piastri
McLaren
1:06.511
8
Isack Hadjar
Red Bull
1:06.632
9
Liam Lawson
Racing Bulls
1:06.955
10
Arvid Lindblad
Racing Bulls
1:07.007
11
Pierre Gasly
Alpine
1:07.223
12
Gabriel Bortoleto
Audi
1:07.293
13
Oliver Bearman
Haas
1:07.523
14
Nico Hülkenberg
Audi
1:07.611
15
Esteban Ocon
Haas
1:07.817
16
Franco Colapinto
Alpine
1:08.171
17
Carlos Sainz Jr.
Williams
1:08.252
18
Alexander Albon
Williams
1:08.509
19
Sergio Pérez
Cadillac
1:08.945
20
Valtteri Bottas
Cadillac
1:09.030
21
Fernando Alonso
Aston Martin
1:09.942
22
Lance Stroll
Aston Martin
1:10.363
➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1
Oitava etapa do calendário da F1
A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:
SÁBADO, 27 DE JUNHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)
DOMINGO, 28 DE JUNHO
🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)
🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
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