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Russell supera acidente de Verstappen e toma pole do GP da Áustria pela F1 2026

Charles Leclerc e Lewis Hamilton fecham pódio em classificação

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 12:25
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George Russell, em cima do carro, comemorando pole na Áustria pela F1 2026
George Russell, em cima do carro, comemorando pole na Áustria pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

George Russell conquistou a pole position do GP da Áustria, oitava etapa da Fórmula 1 em 2026. No início deste sábado (27), o britânico da Mercedes superou Charles Leclerc, que ficou em segundo, e Lewis Hamilton, terceiro colocado. O brasileiro Gabriel Bortoleto ficou no Q2 e largará na 12ª posição – à frente do companheiro de Audi.

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    Como foi a classificação do GP da Áustria?

    Q1

    A classificação começou com George Russell, Max Verstappen e Lando Norris se alternando na liderança nas primeiras voltas rápidas, até que Kimi Antonelli colocou a Mercedes na ponta. Gabriel Bortoleto demorou um pouco mais para deixar os boxes, mas conseguiu evoluir ao longo da sessão e assegurou sua vaga no Q2 na 12ª posição.

    Nos minutos finais, Antonelli confirmou o melhor tempo do segmento, enquanto Bortoleto avançou sem maiores sustos para a segunda parte da classificação.

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    ELIMINADOS: Carlos Sainz, Alex Albon, Sergio Perez, Valtteri Bottas, Fernando Alonso e Lance Stroll.

    Q2

    Com apenas 15 minutos de duração, o Q2 começou em ritmo intenso, com Lando Norris sendo o primeiro a registrar uma volta rápida. A Ferrari chegou a assumir o protagonismo com Charles Leclerc e Lewis Hamilton, mas Antonelli voltou a mostrar velocidade e recolocou a Mercedes na liderança.

    Bortoleto permaneceu na disputa por uma vaga no Q3 até os instantes finais, mas terminou a sessão em 12º lugar, ficando a duas posições da classificação para a fase decisiva. Max Verstappen também viveu momentos de tensão, avançando em décimo, no limite da zona de corte.

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    ELIMINADOS: Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman, Nico Hulkenberg, Esteban Ocon e Franco Colapinto.

    Q3

    A disputa pela pole começou com Verstappen assumindo a liderança provisória ao marcar 1min06s475, mas a Mercedes respondeu rapidamente com Antonelli e George Russell. Charles Leclerc também entrou na briga e chegou a tomar a primeira posição, enquanto Lewis Hamilton figurava entre os candidatos ao topo.

    Na tentativa final, Russell encontrou tempo suficiente para superar os adversários e garantir a pole position. A sessão ainda foi marcada pelo acidente de Verstappen nos segundos finais, que provocou bandeira amarela, mas não impediu o piloto da Mercedes de confirmar o melhor tempo à frente de Leclerc e Hamilton. O incidente até chegou a ser investigado pela FIA, mas sem punições.

    Como ficou grid de largada

    PosiçãoPilotoEquipeTempo

    1

    George Russell

    Mercedes

    1:06.113

    2

    Charles Leclerc

    Ferrari

    1:06.349

    3

    Lewis Hamilton

    Ferrari

    1:06.408

    4

    Andrea Kimi Antonelli

    Mercedes

    1:06.414

    5

    Max Verstappen

    Red Bull

    1:06.475

    6

    Lando Norris

    McLaren

    1:06.502

    7

    Oscar Piastri

    McLaren

    1:06.511

    8

    Isack Hadjar

    Red Bull

    1:06.632

    9

    Liam Lawson

    Racing Bulls

    1:06.955

    10

    Arvid Lindblad

    Racing Bulls

    1:07.007

    11

    Pierre Gasly

    Alpine

    1:07.223

    12

    Gabriel Bortoleto

    Audi

    1:07.293

    13

    Oliver Bearman

    Haas

    1:07.523

    14

    Nico Hülkenberg

    Audi

    1:07.611

    15

    Esteban Ocon

    Haas

    1:07.817

    16

    Franco Colapinto

    Alpine

    1:08.171

    17

    Carlos Sainz Jr.

    Williams

    1:08.252

    18

    Alexander Albon

    Williams

    1:08.509

    19

    Sergio Pérez

    Cadillac

    1:08.945

    20

    Valtteri Bottas

    Cadillac

    1:09.030

    21

    Fernando Alonso

    Aston Martin

    1:09.942

    22

    Lance Stroll

    Aston Martin

    1:10.363

    ➡️ GP da Áustria marcou conquista inédita de Gabriel Bortoleto na F1

    Oitava etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 28 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha na F1
    Max Verstappen durante treinos no Circuito da Catalunha (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP de Barcelon
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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