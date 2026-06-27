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AO VIVO: Siga a classificação do GP da Áustria, da F1 2026

Sessão define a oitava pole position da temporada de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
27/06/2026 10:30
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Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026
Gabriel Bortoleto em ação no GP da Áustria pela F1 2026 (Foto: Joe Klamar / AFP)

A Fórmula 1 retornou às atividades neste fim de semana, entre os dias 26 e 28 de junho. Os pilotos já estiveram nas pistas do GP da Áustria para os treinos livres e, para fechar o sábado (27), formam o grid de largada. Acompanhe AO VIVO com o Lance!.

ATUALIZAÇÃO: Classificação está prevista para começar às 11h (de Brasília)

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  • Isack Hadjar em ação no GP de Barcelona na F1 2026 (Foto: Manaure QUINTERO / AFP)

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    Tempo real da classificação do GP da Áustria na F1

    *EM ATUALIZAÇÃO

    • Faltam apenas 30 minutos para o início do Q1
    • Relembre como foi o GP de Barcelona-Catalunha:

    Na liderança desde o GP do Japão, Kimi Antonelli se isola no topo do Mundial de Pilotos com 156 pontos conquistados. Com a queda de George Russell, Lewis Hamilton assume a segunda posição com 115. O britânico da Mercedes, então, aparece em terceiro com 106 pontos.

    Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)
    Kimi Antonelli, George Russell e Lewis Hamilton comemoram no pódio após o GP da China de Fórmula 1, em Xangai (Foto: Hector Retamal/AFP)

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    Oitava etapa do calendário da F1

    A prova é realizada no Red Bull Ring, que receberá a oitava etapa do calendário. Sem corrida sprint, os pilotos e engenheiros voltam a receber mais tempo de preparação antes do grande dia. Veja os horários abaixo:

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    SÁBADO, 27 DE JUNHO
    🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
    🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

    DOMINGO, 28 DE JUNHO
    🏎️ Corrida - A partir das 10h (de Brasília)

    🏎️ Aposte na posição do brasileiro Gabriel Bortoleto no GP da Áustria
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

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