Jean Todt, ex-chefe de equipe da Ferrari e figura histórica do automobilismo, revelou que Michael Schumacher trapaceou intencionalmente durante a sessão de classificação do Grande Prêmio de Mônaco de 2006. A declaração foi dada durante sua participação no podcast "High Performance".

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Na ocasião, o alemão travou sua 248 F1 próximo ao guard rail (barreiras metálicas de proteção) da curva Rascasse nos segundos finais. A manobra forçou uma bandeira amarela no setor, arruinando a volta rápida do então líder do campeonato, Fernando Alonso, que vinha logo atrás.

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Ao revisitar o choque de gerações que marcou os anos 2000, quando o jovem espanhol ousou desafiar a hegemonia de cinco títulos consecutivos da Ferrari, Todt abordou a atitude de seu pupilo com um misto de franqueza e carinho. Segundo o dirigente francês, a pressão de tentar parar o embalo de Alonso cobrou um preço emocional do heptacampeão.

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— Michael era um cara excelente, mas pagou um preço muito alto cada vez que perdeu o controle. Isso também lhe custou o campeonato, como quando parou de propósito em Monte Carlo com o Alonso. Ele não sabia trapacear. Fez isso duas vezes, que eu saiba, mas de forma desastrosa. Seria muito fácil fazer isso bem feito, mas ele cometeu um erro ao tentar.

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O tiro que saiu pela culatra

Naquela altura da temporada, a sétima de um calendário de 18 etapas, Alonso liderava o Mundial com 15 pontos de vantagem, vindo de vitórias maiúsculas no Bahrein, Austrália e Espanha. A tentativa "desastrosa" de Schumacher não convenceu a direção de prova, que puniu o alemão severamente, atirando-o para o fim do grid de largada.

Com o caminho livre, o espanhol da Renault cravou a pole position e venceu no Principado. Mesmo protagonizando uma corrida de recuperação espetacular até o quarto lugar, a lenda da Ferrari viu a diferença no campeonato saltar para preocupantes 21 pontos.

Drama até Interlagos

O erro em Mônaco não encerrou a disputa. Em uma demonstração de resiliência, Schumacher reagiu no campeonato e chegou à penúltima etapa, no Japão, empatado em pontos com Alonso. O destino, porém, foi cruel com a escuderia italiana: o motor estourou em Suzuka, praticamente entregando a taça ao adversário.

A coroação do bicampeonato de Fernando Alonso ocorreu na corrida seguinte, no Brasil. O inesquecível GP de Interlagos de 2006 foi marcado por fortes emoções, servindo de palco para a primeira aposentadoria de Schumacher (que só retornaria ao grid em 2010 pela Mercedes) e para a catártica primeira vitória de Felipe Massa diante de sua torcida.

Alonso, Schumacher e Massa - Fórmula 1 (Foto: Ferrari)

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