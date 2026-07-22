Rivais de Rafa Câmara por vaga na F1 correm no GP da Hungria
Leo Fornaroli e Ryo Hirakawa disputarão o primeiro treino livre em Hungaroring
Em meio a rumores, os dois rivais de Rafael Câmara ganharão uma nova oportunidade na Fórmula 1 nesta sexta-feira (24). Enquanto Leo Fornaroli chega para ocupar o lugar de Oscar Piastri, Ryo Hirakawa assume o posto de Oliver Bearman no primeiro treino livre do GP da Hungria. A decisão segue as regras da categoria, que obrigam as equipes a utilizarem novatos em sessões oficiais ao longo da temporada.
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Atual campeão da F2, Fornaroli volta a assumir um carro da McLaren na temporada de 2026 após cerca de um mês. O italiano havia ocupado o lugar de Lando Norris no segundo treino livre do GP de Barcelona-Catalunha. Em destaque, a equipe papaya vem com mais mudanças para Budapeste: além do piloto, um pacote de atualizações promete entregar melhorias ao MCL40.
Do outro lado do paddock, Hirakawa também entrará na pista em Hungaroring com a Haas. Tanto o japonês quanto o italiano da McLaren disputam a vaga de titular ao lado de Bearman na próxima temporada. A disputa contava com Rafa Câmara, mas, segundo apuração do "UOL", o brasileiro deve assumir outra função na categoria.
Além dos dois, um terceiro piloto novato foi confirmado no GP da Hungria. O reserva da Alpine, Paul Aron, volta a entrar em ação na elite do automobilismo – é sua terceira vez no ano. Nas duas primeiras oportunidades, o estoniano assumiu os lugares de Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, ambos pela Audi.
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De titular para reserva
A Fórmula 1 deve ganhar mais um brasileiro integrado ao paddock em 2027, com Rafael Câmara como piloto reserva da Haas. O movimento faz parte do planejamento da Ferrari para desenvolver o jovem de 21 anos antes de uma futura promoção ao grid como titular.
Antes disso, porém, a expectativa era que o brasileiro chegasse à F1 já como piloto titular. A disputa interna parecia acirrada entre Câmara e outros dois jovens pilotos: Leo Fornaroli, ligado à McLaren, e Ryo Hirakawa, apoiado pela Toyota.
Contudo, as últimas notícias indicam que Rafael deve ser preparado para assumir um cockpit quando Ollie Bearman deixar a Haas. Enquanto isso, ganhará experiência nos bastidores da Fórmula 1 e poderá participar de atividades de desenvolvimento da equipe.
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