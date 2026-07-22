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Gabriel Bortoleto crava problema em Audi na F1: 'Mesmo que faça largada perfeita'

Apesar dos pontos, brasileiro ainda sofre com largadas ruins na temporada 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
22/07/2026 15:36
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Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto, da Audi, no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Peter Fox/Getty Images/AFP)

Gabriel Bortoleto identificou uma das principais limitações da Audi na Fórmula 1. Embora tenha conseguido figurar entre as melhores nas últimas etapas, o brasileiro entende que ainda há uma diferença importante em relação às rivais. Para ele, nem mesmo uma largada perfeita de sua equipe é suficiente para fazer frente ao desempenho de equipes do meio do pelotão.

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— Mesmo que a gente faça a largada perfeita, talvez seja uma largada mediana até para as equipes disputando com a gente, as Alpines, Racing Bulls. O motivo por que a gente sofre na largada é o que você consegue ouvir quando assiste à Ferrari, ou aos motores da Mercedes. (…) E os caras disparam na largada — confessou Bortoleto, em entrevista ao podcast "Na Ponta dos Dedos", do ge.

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A explicação para a desvantagem está no próprio funcionamento dos carros, segundo Bortoleto. A Ferrari e Mercedes, por exemplo, conseguem soltar a embreagem de maneira mais agressiva e reduzir bastante o giro do motor sem perder desempenho na sequência. Na Audi, porém, existe um limite. A equipe, então, precisa manter o giro mais alto, o que faz com que o carro perca desempenho justamente nos primeiros metros da corrida.

— Se você assiste à nossa largada, a gente tem um limite que consegue descer de giro, desce até uma certa quantidade. Tanto que quando solta a embreagem, você nunca vê o barulho do motor caindo tanto. O motor continua ainda com o giro bem alto. Então a gente precisa lidar com o problema que tem, e se desce mais do que isso, o motor literalmente morre.

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Apesar da limitação, Bortoleto acredita que a Audi ainda consegue extrair bons resultados com o equipamento atual. A equipe tenta contornar o problema enquanto trabalha em uma solução definitiva, mas o brasileiro não espera uma mudança imediata. Para ele, uma evolução significativa nas largadas deve exigir tempo, desenvolvimento e investimento.

— É uma limitação que a gente tem e que tem tentado trabalhar em volta, até conseguir uma solução definitiva. Provavelmente nem vai ser para esse ano. Tem que ter paciência, a gente tem que tentar tirar tudo que consegue do procedimento atual. Para o futuro, tentar trazer uma evolução grande para tentar ser um dos melhores na largada. Mas isso leva muitos outros fatores — concluiu.

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Bortoleto leva a melhor em disputa interna na F1

De um lado, um veterano com 16 anos de experiência; do outro, um jovem em sua segunda temporada na elite do automobilismo. Essa é a dupla na qual a Audi confiou para representar a equipe em sua estreia oficial na Fórmula 1. Como esperado, o time não chegou para 2026 em busca de títulos, mas os resultados aos poucos estão aparecendo – e todos eles passam por Gabriel Bortoleto.

Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)
Gabriel Bortoleto vai aos boxes da Audi no GP do Canadá pela F1 2026 (Foto: Mark Thompson/Getty Images/AFP)

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