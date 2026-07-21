Brasileiro será reserva na Fórmula 1 em 2027, indica jornalista Após se destacar na Fórmula 2, brasileiro está encaminhado para assumir a reserva da Haas

A Fórmula 1 deve ganhar mais um brasileiro integrado ao paddock em 2027. Segundo apuração do UOL em Spa-Francorchamps, palco do GP da Bélgica, Rafael Câmara deve assumir a função de piloto reserva da Haas na próxima temporada. O movimento faz parte do planejamento da Ferrari para desenvolver o jovem de 21 anos antes de uma futura promoção ao grid como titular.

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Integrante da Ferrari Driver Academy desde o fim de 2021, Câmara é considerado um dos principais talentos da academia italiana. A parceria entre Ferrari e Haas facilita esse caminho, já que a escuderia de Maranello tem direito de indicar um piloto para uma das vagas da equipe norte-americana.

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A expectativa é que o brasileiro seja preparado para assumir um cockpit quando Ollie Bearman deixar a Haas. Enquanto isso, ganhará experiência nos bastidores da Fórmula 1 e poderá participar de atividades de desenvolvimento da equipe.

Resultados do brasileiro aceleram caminho à Fórmula 1

O desempenho de Rafael Câmara nas categorias de base foi determinante para colocá-lo como favorito à vaga de reserva. Em 2025, conquistou o título da Fórmula 3 logo em sua temporada de estreia. Já em 2026, disputa a Fórmula 2 pela Invicta Racing e ocupa a terceira colocação do campeonato, 36 pontos atrás do líder Nikola Tsolov.

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No fim de semana do GP da Bélgica, o brasileiro confirmou a boa fase ao transformar a pole position em vitória na corrida principal da Fórmula 2.

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Além dos resultados nas pistas, Câmara já iniciou o processo de adaptação aos carros da Fórmula 1. Em junho de 2026, realizou seu primeiro teste com um modelo da categoria e deve voltar ao volante em breve. O objetivo é cumprir a quilometragem necessária para participar de sessões de treinos livres no fim desta temporada, embora a participação ainda não tenha sido oficializada.

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Apesar das especulações sobre seu futuro, o brasileiro afirma que prefere concentrar seus esforços no desempenho dentro das pistas.

— Com certeza está sendo um ano bem importante. Fórmula 3, Fórmula 2, são anos que encaminham um pouco o que vai acontecer na sua carreira. Mas eu acho que o que me ajuda muito é realmente fazer o que eu consigo. Focar nas coisas que eu consigo controlar. Sempre ter a certeza que eu fiz o meu 100% — disse.

O piloto também destacou a evolução ao longo da temporada e a forma como lidou com os erros cometidos.

— E se teve alguma coisa que não foi o suficiente, entender por que não foi e melhorar para a próxima. E acho que é o que a gente vem fazendo esse ano. Teve alguns erros que eu cometi que não ajudaram muito para o campeonato. Mas acho que uma coisa muito positiva desse ano é que a gente nunca repetiu os erros. Então, sempre dos erros a gente foi evoluindo. E continuar nesse mesmo trabalho —completou.

Rafael Câmara vence GP da Espanha de F3; Brasileiro é líder do campeonato (Foto: Reprodução / FIA Formula 3)

Disputa segue aberta por vaga de titular

Enquanto Rafael Câmara desponta como favorito para a função de reserva, a Haas ainda trabalha na definição de seu futuro alinhamento de pilotos. Leo Fornaroli, ligado à McLaren, e Ryo Hirakawa, apoiado pela Toyota, aparecem entre os candidatos à outra vaga disponível.

Durante o GP da Bélgica, o chefe da Haas, Ayao Komatsu, afirmou que a escolha será baseada exclusivamente no desempenho dos pilotos.

— Sinceramente, essa não é nossa principal preocupação. Tudo o que eu quero, ou tudo o que nós queremos, são pilotos que possam nos trazer o máximo de resultados. É melhor ter esse piloto do que qualquer outra coisa. Nossa única preocupação é essa; quem é o melhor piloto para a equipe?

Komatsu também reforçou que a parceria com a Toyota não interfere na avaliação dos candidatos.

— Desde o primeiro dia, fui totalmente claro com o Akio-san: escolhemos o piloto pelo desempenho, 100%. Não vamos colocar alguém que seja mais lento. Se o desempenho do piloto for bom, então, claro, podemos considerar o apoio da nacionalidade, mas se o desempenho do piloto for bom, nunca vamos colocar alguém atrás só porque ele é japonês ou italiano ou o que for, não nos importamos. Essa é a coisa incrível sobre a Fórmula 1 ser tão internacional. Não devemos trazer uma mentalidade tão local para um esporte tão internacional e incrível — afirmou.

A definição da Haas para a segunda vaga de titular é esperada até setembro de 2026.

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