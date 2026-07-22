Áudio vazado mostra ataque de piloto da F1: 'Inacreditável pra c***'
George Russell abandona disputa no GP da Bélgica após acidente com Lewis Hamilton
O fim de semana do Grande Prêmio da Bélgica pode entrar na lista de "para esquecer" de George Russell. Após ver o companheiro de equipe, Kimi Antonelli, à frente em todas as atividades, ainda sofreu um acidente no início da corrida de domingo (19) que o custou caro na F1 2026. No rádio, o piloto desabafou aos gritos com a Mercedes – momento que chegou a ser cortado das transmissões.
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Não deu nem tempo de Russell sonhar com a vitória em Spa-Francorchamps. Ainda na primeira volta, o britânico se viu fora da disputa depois de receber um toque de Lewis Hamilton na freada para a curva Les Combes. A falta de energia do carro durante a longa reta Kemmel foi o principal motivo pela desvantagem do piloto contra o ex-companheiro e Charles Leclerc, que levaram a melhor.
Com a batida de Hamilton, Russell rodou e foi parar na brita, onde ficou preso. Ainda dentro de sua Mercedes, o piloto de 28 anos não economizou nos xingamentos ao questionar o problema que o tinha feito perder energia. O acidente, inclusive, rendeu cinco segundos de punição a Lewis, que cumpriu a penalidade durante um pit stop um tanto quanto polêmico.
— Estou fora. Que p… aconteceu com o SoC (estado da bateria) durante a reta? Eu não tinha a p*** da bateria durante a reta! Caras, inaceitável! Todo esse fim de semana é inaceitável para c*** — gritou Russell.
A vice-liderança no Mundial de Pilotos foi perdida pelo britânico da Mercedes após o abandono no GP da Bélgica. Na disputa, o heptacampeão da F1 precisava terminar, no mínimo, em sexto lugar, posição que garante oito pontos. Com o fim da corrida, Hamilton superou a desvantagem de sete pontos para Russell no campeonato e, agora, soma 159 pontos – cinco a mais que o ex-companheiro (154).
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