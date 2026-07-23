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GP da Hungria na F1 2026: confira tudo o que você precisa saber

De detalhes a novidades, o Lance! traz um guia sobre a décima primeira etapa de 2026

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 08:51
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Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)
Charles Leclerc, da Ferrari, liderando a corrida no GP da Hungria pela F1 2025 (Foto: Ferenc ISZA / AFP)

Às vésperas das férias de verão, a primeira atividade do Grande Prêmio da Hungria acontece nesta sexta-feira (24), mas segue até a corrida de domingo, no dia 26 de julho. Essa é a décima primeira etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1. Para não perder nenhum detalhe, o Lance! preparou um guia completo com detalhes do Circuito de Hungaroring.

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A corrida principal está prevista para começar a partir das 10h (de Brasília), no domingo (26). Dada a largada, os pilotos precisarão finalizar as 70 voltas programadas, o que dará por volta de 306,63 km de distância percorrida.

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🏯Conheça o circuito de Hungaroring, na Hungria

Inaugurado em 1986, o Hungaroring está localizado em Mogyoród, nos arredores de Budapeste, capital da Hungria. O circuito tem 4,381 km de extensão e 14 curvas. Apesar de contar com quatro zonas destinadas ao Modo Reto, o traçado é conhecido pela pouca quantidade de retas e pela predominância de curvas.

Com uma sequência de curvas estreitas e interligadas, o circuito húngaro exige que os pilotos mantenham um ritmo constante ao longo de toda a volta. Uma saída ruim pode comprometer a sequência seguinte, o que faz com que o traçado seja frequentemente comparado a uma pista de kart. Além disso, a menor importância da velocidade máxima faz do Hungaroring um desafio mais voltado à precisão e ao equilíbrio do carro do que à potência dos motores.

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A pista também é conhecida pela dificuldade para ultrapassar, o que torna a estratégia de aproximação ainda mais importante. A curva 1 aparece como a principal oportunidade de ataque, enquanto a curva 2 também pode ser palco de disputas. Para isso, uma boa saída da curva 14, a última do circuito, é fundamental: quem consegue carregar velocidade nesse trecho pode se aproximar do adversário e tentar a ultrapassagem na volta seguinte.

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🚨 Modo Reto e pontos de detecção de ultrapassagem em Budapeste

O Modo Reto é uma configuração aerodinâmica criada para reduzir o arrasto e aumentar a eficiência dos carros nas retas. Diferentemente do antigo DRS, o sistema atua simultaneamente nas asas dianteira e traseira: enquanto o elemento superior da asa traseira se abre, as partes superiores da asa dianteira também se movimentam.

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Na prática, o carro alterna entre duas configurações ao longo da volta. Nas curvas, a prioridade é gerar o máximo de pressão aerodinâmica possível; nas retas, o sistema reduz a resistência do ar para permitir que os pilotos acelerem até velocidades mais altas. Em Budapeste, o Modo Reto pode ser utilizado em quatro trechos: na reta principal, entre as curvas 1 e 2, entre as curvas 3 e 4 e entre as curvas 11 e 12.

Já o Modo Ultrapassagem substitui o antigo DRS e funciona como uma configuração extra de potência elétrica. O recurso permite ao piloto utilizar mais energia e manter uma velocidade elevada por mais tempo, mas só fica disponível quando o carro está a menos de um segundo do adversário no ponto de detecção.

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No Hungaroring, há um único ponto de detecção por volta, localizado na aproximação da curva 14, a última do circuito. Caso esteja dentro da distância necessária em relação ao piloto da frente, o competidor poderá utilizar o Modo Ultrapassagem na saída da curva final, já na entrada da reta principal.

Circuito de Hungaroring, palco do GP da Hungria na F1
Circuito de Hungaroring, palco do GP da Hungria na F1 (Foto: Divulgação/F1)

F1 volta para GP da Hungria

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio da Hungria, agendado para os dias 24 a 26 de julho. A prova é realizada no Circuito de Hungaroring, que receberá a décima primeira etapa do calendário. Veja os horários abaixo:

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SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 25 DE JULHO
🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)
🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 26 DE JULHO
🏎️ Corrida - A partir de 10h (de Brasília)

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