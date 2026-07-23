GP da Hungria na F1 2026: confira tudo o que você precisa saber De detalhes a novidades, o Lance! traz um guia sobre a décima primeira etapa de 2026

Às vésperas das férias de verão, a primeira atividade do Grande Prêmio da Hungria acontece nesta sexta-feira (24), mas segue até a corrida de domingo, no dia 26 de julho. Essa é a décima primeira etapa da temporada de 2026 da Fórmula 1. Para não perder nenhum detalhe, o Lance! preparou um guia completo com detalhes do Circuito de Hungaroring.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A corrida principal está prevista para começar a partir das 10h (de Brasília), no domingo (26). Dada a largada, os pilotos precisarão finalizar as 70 voltas programadas, o que dará por volta de 306,63 km de distância percorrida.

continua após a publicidade

🏯Conheça o circuito de Hungaroring, na Hungria

Inaugurado em 1986, o Hungaroring está localizado em Mogyoród, nos arredores de Budapeste, capital da Hungria. O circuito tem 4,381 km de extensão e 14 curvas. Apesar de contar com quatro zonas destinadas ao Modo Reto, o traçado é conhecido pela pouca quantidade de retas e pela predominância de curvas.

Com uma sequência de curvas estreitas e interligadas, o circuito húngaro exige que os pilotos mantenham um ritmo constante ao longo de toda a volta. Uma saída ruim pode comprometer a sequência seguinte, o que faz com que o traçado seja frequentemente comparado a uma pista de kart. Além disso, a menor importância da velocidade máxima faz do Hungaroring um desafio mais voltado à precisão e ao equilíbrio do carro do que à potência dos motores.

continua após a publicidade

A pista também é conhecida pela dificuldade para ultrapassar, o que torna a estratégia de aproximação ainda mais importante. A curva 1 aparece como a principal oportunidade de ataque, enquanto a curva 2 também pode ser palco de disputas. Para isso, uma boa saída da curva 14, a última do circuito, é fundamental: quem consegue carregar velocidade nesse trecho pode se aproximar do adversário e tentar a ultrapassagem na volta seguinte.

➡️ Rivais de Rafa Câmara por vaga na F1 correm no GP da Hungria

🚨 Modo Reto e pontos de detecção de ultrapassagem em Budapeste

O Modo Reto é uma configuração aerodinâmica criada para reduzir o arrasto e aumentar a eficiência dos carros nas retas. Diferentemente do antigo DRS, o sistema atua simultaneamente nas asas dianteira e traseira: enquanto o elemento superior da asa traseira se abre, as partes superiores da asa dianteira também se movimentam.

continua após a publicidade

Na prática, o carro alterna entre duas configurações ao longo da volta. Nas curvas, a prioridade é gerar o máximo de pressão aerodinâmica possível; nas retas, o sistema reduz a resistência do ar para permitir que os pilotos acelerem até velocidades mais altas. Em Budapeste, o Modo Reto pode ser utilizado em quatro trechos: na reta principal, entre as curvas 1 e 2, entre as curvas 3 e 4 e entre as curvas 11 e 12.

Já o Modo Ultrapassagem substitui o antigo DRS e funciona como uma configuração extra de potência elétrica. O recurso permite ao piloto utilizar mais energia e manter uma velocidade elevada por mais tempo, mas só fica disponível quando o carro está a menos de um segundo do adversário no ponto de detecção.

continua após a publicidade

No Hungaroring, há um único ponto de detecção por volta, localizado na aproximação da curva 14, a última do circuito. Caso esteja dentro da distância necessária em relação ao piloto da frente, o competidor poderá utilizar o Modo Ultrapassagem na saída da curva final, já na entrada da reta principal.

Circuito de Hungaroring, palco do GP da Hungria na F1 (Foto: Divulgação/F1)

F1 volta para GP da Hungria

Para dar sequência a temporada de 2026, a Fórmula 1 volta à ação no Grande Prêmio da Hungria, agendado para os dias 24 a 26 de julho. A prova é realizada no Circuito de Hungaroring, que receberá a décima primeira etapa do calendário. Veja os horários abaixo:

continua após a publicidade

SEXTA-FEIRA, 24 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 1 - 08h30 (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 2 - 12h (de Brasília)

SÁBADO, 25 DE JULHO

🏎️ Treino Livre 3 - 07h30 (de Brasília)

🏎️ Classificação - 11h (de Brasília)

DOMINGO, 26 DE JULHO

🏎️ Corrida - A partir de 10h (de Brasília)