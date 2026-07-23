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Mudança de rota: Max Verstappen segue na Red Bull para F1 2027, diz jornalista

Piloto holandês estava cotado para deixar a equipe antes do fim do contrato

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
23/07/2026 14:56
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Max Verstappen, fora do carro, nos boxes do GP da Inglaterra da F1
Max Verstappen no GP da Inglaterra de F1 (Foto: Peter Powell/POOL/AFP)

O futuro de Max Verstappen é o principal assunto nos bastidores da Fórmula 1. Embora seu empresário tenha confirmado a permanência na Red Bull até o fim do contrato, em 2028, ainda há quem acredite que o holandês estará de casa nova. Diferentemente dos rumores, porém, o repórter Ted Kravitz, da "Sky Sports F1", acredita que o piloto seguirá na equipe ao menos até a próxima temporada.

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Na verdade, para o jornalista, a permanência na Red Bull é o caminho mais provável para Verstappen. O holandês, no entanto, teria a possibilidade de deixar a equipe durante as férias de verão da Fórmula 1, graças a uma cláusula prevista em seu contrato.

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O acordo estabelecia uma condição para que o tetracampeão mundial pudesse seguir livremente na Red Bull: terminar a primeira metade da temporada pelo menos na vice-liderança do Mundial de Pilotos. Como Verstappen não alcançou a posição exigida, a cláusula foi ativada e abriu a possibilidade de uma saída.

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Ainda assim, o holandês não tem muitas alternativas fora da equipe taurina. A McLaren seria o único destino realmente possível, mas a equipe está satisfeita com Lando Norris e Oscar Piastri. Por isso, mesmo com a porta de saída aberta, Verstappen pode acabar permanecendo na Red Bull para a temporada de 2027.

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— Acho que, no momento, o único destino possível para ele é a McLaren, mas a equipe está passando por uma situação difícil e está muito satisfeita com seus dois pilotos. Lando Norris foi, segundo alguns, o piloto mais rápido no circuito de Spa-Francorchamps. Oscar Piastri tem seus próprios pequenos problemas, mas continua muito satisfeito com a equipe, e o ambiente é harmonioso. Não há vaga na equipe da McLaren — analisou Kravitz.

É claro que, sem disponibilidade na McLaren, a opção que surge para Verstappen é a mesma especulada desde a temporada de 2025: a Mercedes. De acordo com o jornalista, no entanto, a equipe de Toto Wolff está cada vez mais satisfeita com Kimi Antonelli, líder do campeonato. Além disso, vê em George Russell um "bom companheiro" para o jovem italiano, o que favorece a permanência do britânico.

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Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026
Max Verstappen, da Red Bull, em ação no GP da Bélgica pela F1 2026 (Foto: Andrej ISAKOVIC / AFP)

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